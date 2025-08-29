Premiera filmului „Plaha”. De ce Ministerul Culturii alocă 2,5 milioane de lei pentru a cumpăra dreptul de utilizare a producției?

La Palatul Național, vineri, 29 august, are loc premiera serialului„Plaha”, un film „despre caracatița politică și despre corupția din sistem”. Proiecția din 29 august este o premieră care relatează detalii despre ce va fi în serialul cu același nume, care va putea fi urmărit din 15 septembrie la postul de televiziune JurnalTV.



Producția a stârnit critici în spațiul public după ce s-a constatat că, la începutul lunii august, cabinetul de miniștri a aprobat propunerea Ministerului Culturii (MC) de a achiziționa dreptul de utilizare a operei audiovizuale, urmând să aloce pentru asta până la 2,5 milioane de lei.

Potrivit hotărârii de Guvern, proiectul cinematografic „Șacalii”, nu „Plaha” (noua denumire a producției) reprezintă un serial cu mai multe episoade, un thriller politic care povestește despre realitățile perioadei de tranziție postsovietică. Conform acelorași informații, ministerul urmează să aloce suma de până la 2,5 milioane de lei pentru achiziționarea dreptului de utilizare.

Totodată, MC a indicat în hotărâre de Guvern că va iniția procedura de negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Pe 7 august, în Monitorul Oficial a fost deja aprobată și publicată Hotărârea.

„Proiectul abordează teme relevante pentru societatea moldovenească, cum ar fi: prăbușirea URSS, lupta pentru putere, corupția instituțională, trădarea, căutarea justiției și afirmarea demnității individuale într-o societate aflată într-o continuă schimbare. Această producție vine să provoace, să educe și să îndemne la o reflecție critică asupra unei perioade importante din istoria recentă a R. Moldova”, se arată în Hotărârea de Guvern prin care se argumentează decizia de alocare a banilor.

Filmului „Plaha” sau cum îl numește ministerul „Șacalii”, este regizat de Igor Cobileanski. În el sunt implicați peste 150 de actori, atât din R. Moldova, cât și din diasporă. Conform MC, „Șacalii” reprezintă o investiție de circa 1,3 milioane de dolari, suportată de producători. Serialul integral va putea fi urmărit din 15 septembrie doar la JurnalTV.

„Filmările conțin locații spectaculoase din întreaga țară și de peste hotare, multe dintre ele fiind valorificate cinematografic pentru prima dată, ceea ce constituie o formă inedită și puternică de promovare a patrimoniului nostru arhitectural și natural, invitând publicul să redescopere frumusețea și diversitatea R. Moldova. (…) Ministerul Culturii propune achiziționarea drepturilor de utilizare a acestuia, ceea ce va permite difuzarea filmului în scopuri culturale necomerciale în cadrul evenimentelor, proiectelor sau campaniilor publice de promovare a culturii naționale și a industriei creative moldovenești”, argumentează MC.

În urma achiziționării dreptului de difuzare, Centrul Național al Cinematografiei urmează să prezinte această producție cinematografică în cadrul evenimentelor culturale, educaționale și tematice organizate în R. Moldova sau peste hotare.

De ce Ministerul vrea să cumpere drepturile de difuzare a filmului?

Pentru că în ultimele zile au fost mai multe discuții și critici în spațiul public despre faptul că MC va aloca 2,5 milioane de lei pentru a achiziționa dreptul de utilizare a filmului, am întrebat instituția care au fost motivele care au stat la baza acestei decizii.

„Conform Hotărârii Guvernului nr. 498/2025 Ministerul Culturii va iniția procedura de negocieri în vederea achiziționării dreptului de utilizare a operei audiovizuale «Șacalii», aceasta fiind una din cele mai de amploare producții autohtone, fiind luate în considerație de asemenea și relevanța socială a proiectului, performanța artistică, impactul asupra dezvoltării industriei cinematografice, dar și alți factori. La moment, Ministerul Culturii nu planifică difuzarea acestui film în perioada electorală”, a răspuns Ministerul.

De ce Ministerul Culturii indică în documente că filmul a căror drepturi de difuzare vrea să le cumpere se numește „Șalalii” dacă filmul este prezentat cu o altă denumire? „Producătorul are dreptul să-și denumească filmul cum vrea, dar din ce știm noi, era vorba de un serial cu denumirea «Șacalii», dar acum e vorba de premiera unui film. Noi nu am cerut explicații nimănui, de ce se numește acum «Plaha», atunci se numea «Șacalii», dar vom reveni cu detalii în curând”, susține MC.

Realizatorii filmului menționează că denumirea serialului „Șacalii” a fost una provizorie.

În ultimii trei ani, în cadrul unor evenimente, MC a transmis că a achiziționat drepturi de utilizare pentru încă cinci filme:

„Cum e sa ajungi dintr-un proxenet și un traficant de copii, într-un individ care numește miniștri, procurori generali sau chiar președinți de țară? În cea mai săracă țară din Europa, se naște ultimul mafiot de pe continent. Un sistem corupt care-și servește păpușarul, creatorul unei mafii care ajunge să dețină o întreagă țară… Atunci când credeai că ai văzut totul… apare Plaha! O producție inspirată din fapte reale”, se menționează în descrierea filmului pe un site care comercializează bilete la premieră. Filmul urmărește povestea unui personaj influent, similară cu cea a oligarhului Vladimir Plahotniuc, în prezent aflat în arest în Grecia, după ce a fugit din R. Moldova în 2019.