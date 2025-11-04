Comisia Vetting a audiat trei magistrați. „Au fost clarificate aspecte de integritate financiară și etică”

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. În prima zi au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ruxanda Pulbere, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, și Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Vetting.

Conform Comisiei, judecătorul Sergiu Stratan a fost audiat pentru clarificarea unor aspecte de integritate financiară și etică, legate de originea surselor financiare utilizate pentru renovarea unui apartament și posibila neplată a impozitului aferent unei creșteri de capital.

Judecătorul Sergiu Stratan, care activează în sistemul judecătoresc începând cu 2015, este unul din magistrații specializați, care examinează cauzele penale trimise în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție (PA). Pe masa magistratului a ajuns, în martie 2024, dosarul penal în care deputata transfugă Irina Lozovan și soțul ei, Pavel Gîrleanu, au fost condamnați penal pentru finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electoral. Irina Lozovan a fost condamnată la 6 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, iar soțul ei s-a ales cu 5 ani de închisoare.

În iulie 2024, Sergiu Stratan a fost desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să execute interimatul funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

În cazul judecătoarei Ruxanda Pulbere a fost transmis la reevaluare de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a respins raportul inițial al Comisiei. În cadrul noii audieri, Comisia a solicitat explicații suplimentare privind diferențele identificate între venituri, cheltuieli și avere pentru anii 2012–2015 și 2017, aspecte semnalate de CSM în decizia sa.

Un membru al Comisiei s-a autorecuzat de la examinarea acestui caz. De asemenea, o parte a ședinței de audiere s-a desfășurat cu ușile închise, la solicitarea judecătoarei, solicitare acceptată de Comisie, întrucât discuțiile vizau aspecte ce țin de viața sa privată, comunică sursa citată.

Pe 15 iulie 2025, plenul CSM a decis respingerea raportului negativ al Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru. Astfel, s-a dispus reluarea procedurii de evaluare în privința magistratei.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat pe 21 mai că a finalizat procedura de evaluare a judecătoarei de la Curtea de Apel Centru și a transmis raportul său către CSM, cu propunerea ca magistrata să nu promoveze evaluarea externă a integrității.

Comisia Vetting scrie că în cazul judecătorului Petru Triboi au fost examinate circumstanțele acordării unor împrumuturi gospodăriei judecătorului de către două persoane fizice, dar și achiziționarea unui vehicul și a unui apartament de către fiica acestuia.

Petru Triboi a fost numit în 2014 în funcția de președinte al Judecătoriei Nisporeni, îar în 2016 a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Ungheni, începând cu 1 ianuarie 2017. Prin Hotărârea nr. 217/18 din 28 iulie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Triboi Petru în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni, pe un termen de 4 ani.