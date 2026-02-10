Cetățenii nu pot face plata cu cardul la stațiile de alimentare Lukoil. Precizările ASP

Două bănci comerciale din R. Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, informează Agenția Servicii Publice (ASP). Din acest motiv, nici cetățenii nu pot face plata cu cardul la stațiile de alimentare.

Totodată, băncile au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către clientul lor (Lukoil) și informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de Stat al Unităților de Drept (administrat de către ASP), anunță marți, 10 februarie, Agenția.

În situația depistării unei neconcordanțe, băncile sunt obligate să blocheze conturile clientului și să informeze, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și ASP.

„După ce a primit notificarea din partea băncilor, ASP este obligată să facă o notare în Registrul de Stat al Unităților de Drept privind neconcordanța constatată. Totodată, băncile informează clientul că acesta trebuie să se prezinte la ASP și să-și actualizeze datele privind beneficiarul efectiv”, a adăugat ASP.

Agenția mai menționează că din acest motiv cetățenii nu pot face plata cu cardul la stațiile de alimentare Lukoil.

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționați de SUA în octombrie 2025 pentru ceea ce Washingtonul a numit „progresul lent” al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Diverse surse au afirmat că cel puțin 12 potențiali cumpărători și-au exprimat interesul pentru achiziționarea activelor Lukoil, printre care Carlyle, marile companii petroliere americane Exxon N și Chevron, conglomeratul din Abu Dhabi IHC și Midad Energy din Arabia Saudită.

Astfel, Lukoil a anunțat că a semnat un acord cu firma americană de investiții de capital privat Carlyle Group pentru vânzarea LUKOIL International GmbH, compania care deține activele internaționale ale grupului. Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare, inclusiv din partea autorităților americane.

Lukoil a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale străine, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Totodată, activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC.

Lukoil a fost obligată să predea activele până la 9 ianuarie. Deoarece compania nu s-a conformat, la 16 ianuarie Consiliul i-a aplicat o amendă de 5 milioane de lei, care a fost achitată la sfârșitul lunii ianuarie.

