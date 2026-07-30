Codul electoral va fi completat cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, „menite să consolideze transparența, corectitudinea și eficiența procesului electoral”. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a Codului electoral, aprobat de Parlament joi, 30 iulie, în prima lectură.

Potrivit Legislativului, proiectul urmărește consolidarea cadrului normativ electoral prin clarificarea procedurilor existente, eliminarea lacunelor identificate în practica electorală și introducerea unor mecanisme care să sporească transparența, echitate, integritatea și eficiența tuturor etapelor procesului electoral.

Un capitol nou va fi dedicat metodelor alternative de vot, în special votului prin corespondență. Proiectul introduce definiții privind votul prin corespondență, identificarea la distanță a alegătorilor prin mijloace digitale și lista electorală pentru votul prin corespondență.

Totodată, este propusă instituirea unui consiliu electoral distinct pentru organizarea votului prin corespondență. Alegătorii aflați peste hotarele țării vor putea opta pentru votul prin corespondență în baza unei proceduri de înregistrare prealabilă și de verificare a eligibilității.

O altă modificare vizează modalitatea de alegere a deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei.

„Proiectul propune trecerea de la sistemul uninominal la unul proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Pentru a asigura stabilitatea cadrului electoral și o tranziție graduală, alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei programate pentru 15 noiembrie 2026 se vor desfășura, pentru ultima dată, în baza sistemului majoritar.”

Conform Legislativului, proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, prin clarificarea atribuțiilor acestuia și integrarea sa în sistemul unitar al administrației electorale. Se propune ca instituția să fie constituită din cel puțin șapte și cel mult 11 membri. „Persoanele desemnate vor trebui să îndeplinească aceleași condiții de eligibilitate și să fie supuse acelorași proceduri de verificare prevăzute de legislație pentru titularii și candidații la funcții publice.”

De asemenea, documentul conține și măsuri pentru prevenirea utilizării resurselor administrative în scop electoral. Autoritățile publice centrale și locale vor fi obligate să adopte acte administrative prin care să stabilească, în mod transparent, condițiile de punere la dispoziție a spațiilor destinate întâlnirilor cu alegătorii.

„Acestea vor trebui să asigure un număr minim de încăperi care să poată fi utilizate de concurenții electorali în condiții egale. Totodată, întâlnirile cu alegătorii vor trebui organizate în afara programului de activitate al instituțiilor publice, pentru a preveni folosirea abuzivă a resurselor administrative în campaniile electorale.”

Totodată, înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară va trebui efectuată cu cel puțin trei luni înainte de data scrutinului, pentru ca alegătorul să poată vota în baza acestor date.

Inițiativa transpune soluțiile normative necesare pentru punerea în aplicare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 8 din 9 iulie 2026.