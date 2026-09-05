Cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara sâmbătă. Sunt prognozate ploi, grindină și vijelii

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova, începând de sâmbătă, 5 septembrie, ora 20:00, până duminică, 6 septembrie, ora 05:00.

Potrivit meteorologilor, izolat se vor înregistra averse puternice, cu cantități de precipitații de 15–35 l/m².

„În intervalul menționat, vor fi manifestări specifice instabilității atmosferice – descărcări electrice, pe alocuri averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s”, informează AMM.