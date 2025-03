Citiți joi în ZdG: Rusia, „închisoarea” deputatului Nesterovschi și Dosarele inculpatului Platon, așteptat în fața justiției din R. Moldova

În cea de-a 11-a ediție a ziarului tipărit, ZdG a scris, la rubrica Dosar, despre sentința de condamnare la 12 ani de detenție a deputatului transfug Alexandr Nesterovschi, care a lipsit de la ședința de judecată, iar instanța a dispus anunțarea lui în căutare. Mai multe detalii despre sentința de condamnare a deputatului afiliat lui Ilan Șor, aflați în rubrică.

Tot în această ediție, la rubrica Impact, aflați care a fost reacția Ministerului Muncii și Protecției Sociale după ce Ziarul de Gardă a dezvăluit, în cadrul investigației „«Beneficiarii» abuzului”, tratamentul inuman și degradant la care sunt supuși rezidenții unui centru de plasament pentru adulți din țară. În rubrică aflați motivul pentru care directorul Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Bădiceni, precum și alți angajați vizați în investigație, au fost suspendați temporar din funcție.

Elena Gherghel s-a înrolat în armata ucraineană din iulie anul trecut, ocupându-se de căutarea persoanelor dispărute, după ce soțul acesteia, Vasili Parfenkov, un activist din Belarus, a decis să lupte pentru o Ucraină liberă și a murit în iunie 2022 lângă Lisiceansk. Cum a ales Elena să-și asume sarcina de a-i căuta pe cei dispăruți, care este cea mai dificilă parte a muncii sale și ce istorii au avut un final fericit aflați în rubrica Reporter Special.

La rubrica Trăind de Gardă, ZdG vă prezintă un material despre copiii din sistemul penitenciar, care, fără sprijinul din partea autorităților și a comunității din care fac parte, riscă să rămână marginalizați, iar șansele acestora de a se întoarce după gratii cresc, potrivit specialiștilor. „Copilul are nevoie de a fi îndrumat și după eliberare, cum a fost și în perioada de detenție. În lipsa unui sprijin, revenirea lui după gratii este inevitabilă”, susține psihologa Ana Turuta.

„Schimbările socioculturale care s-au produs i-au găsit nepregătiți. Ei nu au avut sustenabilitate, nu am avut modele”. La rubrica Oameni, Ziarul de Gardă a discutat cu psihologul Gholamali Mohammadifard, cetățean iranian stabilit de peste două decenii în R. Moldova, despre fericire, în contextul Zilei Internaționale a Fericirii, sărbătorită pe 20 martie.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 11-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

Rubricile ediției:

ACTUAL: Moldova în UE până în 2030? „Voi considera că mandatul meu a eșuat dacă R. Moldova nu va finaliza negocierile în timpul acestuia”, declară comisara europeană pentru extindere/ Patru judecători – cercetați penal pentru corupție. Unul trecuse Vettingul. Un alt judecător a fost reținut pentru 72 de ore/ Plahotniuc, judecat în lipsă la Moscova pentru așa-numita „schemă moldovenească” sau „Laundromatul rusesc”, în care ar fi fost „atras” de Veaceslav Platon

OPINII:

Alina Radu: Energia europeană și becul transnistrean

EDITORIAL:

Victor Moșneag: Este justiția din R. Moldova pregătită pentru a-i face față lui Veaceslav Platon, supranumit „raiderul numărul 1 din spațiul CSI”?

ZdG răspunde: Negocierile dintre Trump și Putin. Care sunt șansele încheierii războiului din Ucraina?/ Este nevoie sau nu de un post public de televiziune pentru vorbitorii de limbă rusă?/ Alegerile parlamentare din 2025: ce riscuri există pentru democrație?

ANCHETĂ: Victoria Furtună, candidata la prezidențiale (in)dependentă de rețeaua lui Șor, preia conducerea unui partid cu „vocație europeană”/ Dosarele inculpatului Platon, așteptat în fața justiției din R. Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie pentru a fi extrădat

DOSAR: Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de detenție. Deputatul transfug, care a obținut cetățenia Rusiei, nu s-a prezentat la ședință și a fost anunțat în căutare

TRĂIND DE GARDĂ: Copiii din umbră: de la traume la detenție, de la stigmatizare – la acceptare. Rolul societății în reintegrarea acestora

CITITORUL DE GARDĂ: Locatarii „debranșați” împotriva sistemului

IMPACT: „Beneficiarii” abuzului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale „își asumă toate încălcările depistate” în investigația ZdG: directorul și angajații vizați au fost suspendați din funcții. Au fost inițiate două anchete

REPORTER SPECIAL: Familia a îngropat mâna soldatului, crezându-l mort. Iar peste un an și jumătate acesta s-a întors din captivitate

EXCLUSIV: „Nimeni nu se apucă să schimbe granițele satului, nimeni nu se apucă să le distrugă”. Interviu despre amalgamarea voluntară a localităților cu Andrei Strah, secretarul general adjunct al Guvernului

BANII TĂI: Phishingul – metode de protecție

SĂNĂTATE: Febra la copii: cauze, efecte și sfaturi utile pentru părinți

OAMENI: Psihologul Gholamali Mohammadifard: „Lumea trăiește în rai — are familie, are casă, are un loc de muncă, dar ei nu știu că așa trebuie să arate fericirea”