Citiți joi în ZdG: Alegeri rusești la Tiraspol, banii pentru chiria sediului Energocom – în conturile afaceristului Arcadie Topalo, și ce poate face R. Moldova când dronele survolează ilegal spațiul aerian

În ediția de joi, 24 septembrie, citiți cum s-au desfășurat alegerile pentru Duma de Stat la Tiraspol, la câteva dintre secțiile de votare deschise în regiunea transnistreană. Reporterii ZdG au urmărit o zi de scrutin printre stele roșii, cântece despre „Rusia-mamă”, uniforme și oameni care spun că își doresc, înainte de toate, „pace”. În timp ce unii localnici au spus că votează pentru „ca să fie pace, să fim cu Rusia”, alții au evitat să meargă la vot. Găsiți detalii la rubrica Reporter Special.

Tot în această ediție, în contextul incidentelor tot mai frecvente în care drone militare survolează ilegal spațiul aerian al R. Moldova, ZdG vă prezintă un articol despre ce poate face țara când aparatele de zbor îi încalcă spațiul aerian. De ce nu sunt doborâte, de ce echipamente ar avea nevoie R. Moldova și cât ar costa acestea? Găsiți răspunsurile la rubrica Realitatea.

La rubrica Anchetă, aflați cum banii pentru chiria sediului companiei de stat Energocom, o parte dintre costuri fiind inclusă în facturile consumatorilor, ajung în conturile afaceristului Arcadie Topalo, figurant într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Detalii găsiți în această ediție.

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, spune în cadrul unui interviu pentru ZdG de ce nu este expulzat ambasadorul trimis la Chișinău de Rusia, de ce nu este promovată mai intens apropierea R. Moldova de NATO și când ar putea să fie finalizate negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Interviul îl găsiți la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 35-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Stare de urgență în sectorul energetic şi hidrologic: „Sunt foarte mulți factori de risc care s-au materializat”/ Noile tactici ale Rusiei în R. Moldova: „Vor veni persoane cu un background proeuropean, cu studii europene”/ Inculpatul Andronachi, absent din nou la ședința de judecată: de la tratament în Viena la muncă peste hotare

OPINII:

Olga Bulat: Controversele alegerilor pentru Duma de Stat

EDITORIALE:

Mariana Colun: „Românul” care vine să ia Găgăuzia. Dar ce facem cu românii din Găgăuzia?

ANCHETĂ: Peste șase milioane de lei pe an pentru chiria sediului Energocom. Costurile sunt incluse în facturi, iar banii ajung la afaceristul penal Arcadie Topalo

REALITATEA: Dronele care intră în spațiul aerian al R. Moldova: ce (nu) poate face Chișinăul și de ce nu le doborâm?

VIAȚA REDACȚIEI: „Beneficiarii abuzului”. Fostul şef al Centrului de plasament de la Bădiceni şi alţi trei angajaţi – trimişi în judecată. Cazul a ajuns în atenţia autorităţilor după o anchetă ZdG/ Un grup de muncitori ai fabricii „Axedum” reclamă plata salariilor în numerar şi probleme la calcularea acestora. „Stăm în rând ca la pâine.” Compania respinge acuzaţiile

CITITORUL DE GARDĂ: Coșmarul de la parter: o locatară reclamă zgomot, mirosuri și nereguli, dar instituțiile statului își pasează responsabilitatea

REPORTER SPECIAL: Cele două feţe ale Tiraspolului din ziua alegerilor pentru Duma de Stat: Reportaj ZdG printre stele roşii, cântece despre „Rusia-mamă”, uniforme şi oameni care vor pace, dar îl aleg pe Putin

EXCLUSIV: De ce nu este expulzat ambasadorul rus? Interviu cu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe/ „Câteodată, percepția societății nu este reflectată în dosar. Una este să știi și alta este să dovedești.” Interviu cu Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București

ZdGust: Adaptarea la grădiniță: ce (NU) trebuie să facă părinții

REALITATEA: Prețuri de 19,99 lei, dar fără rest. „Unde nimerește banul pe care îl lăsăm?” Experiment ZdG în supermarketurile din Chișinău

SĂNĂTATE: Ce este osteomielita și cum se tratează. Explicațiile unui medic ortoped-traumatolog

OAMENI: „Doamne, dă-ne pace”: cântecul dintre sirene