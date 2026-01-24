Circa 4,7 milioane de lei au fost alocați pentru implementarea proiectelor de prevenire și control al tuberculozei

Circa 4,7 milioane de lei din fondul de măsuri preventive al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) au fost alocați pentru implementarea proiectelor de prevenire și control al tuberculozei.

Potrivit CNAM, peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale R. Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate instituția publică.

Sursa citată scrie că scopul general al proiectelor a fost reducerea poverii tuberculozei în raioanele vizate printr-o abordare integrată, axată pe depistarea precoce și diagnosticarea eficientă a cazurilor de TB, acordarea sprijinului pentru includerea pacienților în programele de tratament, creșterea nivelului de conștientizare a populației din grupurile cu risc și consolidarea vigilenței față de această maladie.

Proiectele au fost implementate în raioanele Florești, Sângerei, Telenești, Ialoveni, Călărași, Șoldănești, Criuleni și Dubăsari.

„În cadrul activităților, fiecare persoană a completat chestionarul de screening și a semnat acordul informat. Persoanele care au efectuat investigația radiologică au fost informate despre riscurile tuberculozei, măsurile de prevenire, importanța depistării precoce, precum și despre posibilitățile de a efectua gratuit tratamentul”, se arată în comunicatul de presă.

Pentru realizarea în anul 2025 a proiectelor din fondul măsurilor de profilaxie au fost alocați circa două milioane de lei.