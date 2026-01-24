Situația din Ucraina, cauzată de atacurile rusești asupra sistemului energetic, este „aproape de o catastrofă umanitară”, a declarat pentru Reuters Maxim Timchenko, directorul „DTEK”, cea mai mare companie privată de energie din țară. El a subliniat că orice acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene.

În noaptea de 24 ianuarie, la câteva ore după încheierea primei runde de discuții trilaterale de la Abu Dhabi dintre Statele Unite și Ucraina, Moscova a lansat o serie de atacuri puternice asupra orașelor ucrainene. Cel puțin o persoană a fost ucisă și zeci au fost rănite. La Kiev, aproape 6000 de apartamente au rămas fără încălzire ca urmare a atacurilor asupra sistemului energetic, potrivit primarului Vitali Klitschko. DTEK informează că 88000 de familii sunt fără electricitate.

Potrivit Ministerului Energiei, programe temporare de întreruperi ale curentului sunt în vigoare în majoritatea regiunilor din Ucraina pentru toate categoriile de consumatori, precum și programe de limitare a energiei pentru industrie și afaceri.

Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Shmîhal, a raportat că sistemul energetic al țării trece prin cele mai dificile momente de la pana masivă de curent din noiembrie 2022, când Moscova a lansat atacuri țintite asupra sectorului energetic ucrainean.

Comisia Europeană a anunțat vineri că va trimite 447 de generatoare de urgență în valoare de 3,7 milioane de euro pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale, după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic săptămâna trecută.

Pe 23 ianuarie, a avut loc la Abu Dhabi prima întâlnire a delegațiilor ucraineană și rusă, în cadrul discuțiilor purtate cu SUA privind soluționarea războiului. O sursă de la Casa Albă a declarat pentru Suspilne că discuțiile au fost „productive”. Zelenski a spus că părțile au discutat parametrii pentru încheierea războiului și a subliniat că Kievul se așteaptă ca Moscova să ofere cel puțin câteva răspunsuri și dorința de a pune capăt agresiunii sale.

O sursă din Kremlin a declarat pentru Reuters că negociatorii ruși din Abu Dhabi insistă din nou să predea întregul Donbas Moscovei, pe care aceasta nu a putut să-l cucerească timp de aproape patru ani de război.