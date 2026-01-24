Ancheta autorităților din România în dosarul diplomelor false de rezidențiat continuă. Răspunsul primit de ZdG de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României

Ancheta autorităților din România în dosarul diplomelor false de rezidențiat continuă. Acest lucru reiese din răspunsul primit de ZdG de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României, fiind solicitate informații despre investigațiile desfășurate în România pe acest subiect și despre statutul în dosar al unor demnitari din R. Moldova.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie al României a transmis ZdG că nu poate oferi informații, deoarece dosarul se află la faza de urmărire penală.

Anterior, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunțat că au fost finalizate activitățile Comisiei de anchetă de serviciu care a examinat informațiile despre diplomele de rezidențiat

În urma verificărilor efectuate, Comisia a constatat că diplomele de rezidențiat eliberate de USMF „sunt valide din punct de vedere juridic”. Totodată, raportul final a „evidențiat necesitatea îmbunătățirii procedurilor interne și a consolidării mecanismelor de control, în vederea asigurării calității procesului educațional”, scrie Universitatea.

În noiembrie 2025, procurorii din România au efectuat 14 percheziții într-o anchetă în care sunt vizați mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în R. Moldova, la USMF, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

Procurorii români susțin că studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare din R. Moldova, nu au avut loc în realitate, dat fiind că la acel moment medicii rezidenți se aflau în România, unde erau salarizați cu normă întreagă. E vorba despre medici specialiști în medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie.

„În perioada 4 noiembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, Comisia a realizat o analiză amplă a documentelor academice și administrative, a procedurilor de admitere, a participării rezidenților la activitățile de instruire teoretică și practică, precum și a modului de evaluare academică. De asemenea, au fost organizate ședințe de lucru și consultări cu persoanele responsabile, fiind examinate dosarele rezidenților înmatriculați în perioada anilor 2020-2025″, a scris USMF.

Fostul rector Ceban: diplomele nu sunt false. Pun mâna în foc pentru acest lucru

Anterior, ministrul Sănătății, Emil Ceban, care anterior a fost rector la USMF, a spus că a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție (CNA) prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor în cazul diplomelor de rezidențiat.

La fel, ministrul a menționat „cu toată încrederea și responsabilitatea, că diplomele nu sunt false. Pun mâna în foc pentru acest lucru. Da, poate în țară să mai învârtesc diplome false și noi tot timpul am sesizat organele și chiar săptămâna trecută am sesizat și am trimis două diplome de astea”, a spus Ceban.

Ministrul a mai explicat că legislația R. Moldova nu le permite rezidenților străini accesul direct la pacienți în spitalele din R. Moldova, motiv pentru care unii dintre ei au realizat practica medicală în România, cu documente aprobate de USMF și spitalele partenere.

Potrivit acestuia, instituțiile din ambele țări colaborează în prezent pentru clarificarea tuturor situațiilor semnalate.

Deputat PAS: Nu am făcut decât să ne exercităm atribuțiile funcționale

La fel, deputatul PAS, Adrian Belîi a venit cu reacție după ce în spațiul public au apărut informații și documente care arată că semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni cercetați penal în România sub suspiciunea de fraudă.

„Sunt foarte deschis. Nu am făcut decât să ne exercităm atribuțiile funcționale, conform fișei de post. Voi depune orice mărturie care mi se va cere. Eu, prin ordinul rectorului, sunt desemnat periodic președinte al Comisiei de examinare la două specialități: medicină de urgență și anestezie și terapie intensivă. Semnătura mea apare pe diplome în această calitate, ca președinte al Comisiei. (…) Președintele Comisiei semnează diplomele alături de rector, decan și membrii Comisiei de examinare. Președintele Comisiei de examinare nu este responsabil de validarea prezenței studenților pe parcursul anilor de studii”, a scris Adrian Belîi.