Focuri de armă în capitală: un tânăr a fost rănit. Două persoane au fost reținute, iar principalul suspect a fugit în stânga Nistrului

Un tânăr de 26 de ani fost rănit după ce în în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din capitalǎ au fost trase focuri de armă. Poliția anunță că două persoane au fost reținut, însă, în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, chiar în momentul în care erau întreprinse acțiuni operative de percheziții și reținere a principalului suspect, acesta s-a eschivat în stânga Nistrului.

Despre acest caz, Poliția fost sesizată la 22 ianuarie. „Polițiștii au demarat imediat măsuri speciale de identificare și reținere a presupușilor făptași În continuare, polițiștii întreprind acțiuni în raport cu toate persoanele implicate”, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Oamenii legii au solicitat cetǎțenilor și reprezentanților mass-media să publice informații despre incidente, doar după confirmarea oficială de către organele de drept, „întrucât răspândirea prematură a informațiilor poate prejudicia grav mersul anchetei și eficiența intervențiilor operative”.

La fel, Poliția a anunțat că solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea bărbatului din imagine, cu vârsta de 28 de ani, implicat în incidentul armat produs în sectorul Botanica din capitală.

Sursa: Poliția