Cipru și Italia sunt pregătite să sprijine deconectarea Rusiei de la sistemul SWIFT

Cipru și Italia confirmă că sunt pregătite să sprijine deconectarea Federației Ruse de la sistemul SWIFT. Anunțul despre disponibilitatea Ciprului a fost făcut de ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, iar despre intenția Italiei, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

We did it. Cyprus confirmed it will not block the decision to ban Russia from SWIFT. Ukrainian diplomacy keeps working 24/7 to achieve important decisions and protect Ukraine from Russian invaders.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.