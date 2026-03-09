Șeful Poliției, despre decesul Ludmilei Vartic: „Poliția nu a fost sesizată…”



Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic, soția lui Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești. Informația a fost oferită pentru ZdG de către Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției.



„Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere din 2019 încoace pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic sau de rudele ei”, a precizat Viorel Cernăuțeanu. Acesta a menționat că Poliția cercetează toate circumstanțele cazului.

În weekend, mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG. Duminică, 8 martie, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, a fost ținut un moment de reculegere în memoria femeii.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

ZdG l-a telefonat de mai multe ori pe parcursul zilei de duminică, 8 martie pe Dumitru Vartic, dar acesta nu a răspuns la apeluri. Vartic este vicepreședintele raionului Hîncești pe problemele agriculturii, ales pe lista PAS. Duminică, 8 martie, Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, a scris pe Facebook un mesaj în memoria Ludmilei Vartic, anunțând că cere demisia soțului ei, Dumitru Vartic – Vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești.



Duminică, 8 martie, și Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a anunțat că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din Consiliul Raional Hîncești.