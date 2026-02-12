Cinci persoane au fost trimise în judecată după ce au obținut un profit ilegal de 230 de milioane de lei din organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni spre UE, prin Moldova

Cinci persoane au fost trimise în judecată, învinuite de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform oamenilor legii, începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci când majoritatea achitărilor erau în valută tradițională. În 2023, schema a luat amploare, cu achitări preponderent în criptomonedă Binance, cu o taxă de 4000-10000 de dolari pentru clienții pe care-i găseau pe aplicația mobilă Telegram. Astfel, aceștia ar fi avut un profit total de aproximativ 230 de milioane de lei.

PCCOCS scrie că printre cei cinci inculpați în dosarul penal instrumentat de Poliția de Frontieră sub conducerea procurorilor, se regăsește și organizatorul grupului infracțional, plasat în arest preventiv. Ceilalți patru inculpați se ocupau de transportarea migranților (doi bărbați) și de spălarea banilor (alți doi bărbați). O parte din aceștia au fost reținuți în iulie 2025, precum anunțase Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

La solicitarea procurorilor PCCOCS, judecătorul de instrucție a aplicat sechestru pe o sumă de peste 750 de mii de lei din contul în criptomonedă al unuia din membrii grupului infracțional, responsabil de convertirea monedei electronice primite în alte valute tradiționale. De asemenea, au fost sechestrate și mijloace de transport în sumă de aproape 500 de mii de lei.

Cum opera rețeaua destructurată de organizare a migrației ilegale din Ucraina?

Oamenii legii scriu că inculpații sunt din Tighina și Tiraspol (ca majoritatea membrilor acestui grup infracțional), cu vârste cuprinse între 34 și 43 de ani. Aceștia foloseau metode avansate de conspirare, inclusiv comunicare cifrată și măsuri de ascundere a urmelor infracționale.

După ce intrau în contact cu membrii grupului infracțional, migranții călătoreau din diferite orașe ale Ucrainei (Harkiv, Ujgorod și altele) spre Moldova, ghidați prin aplicațiile mobile Telegram și WhatsApp de către membrii rețelei infracționale.

„Astfel, migranții primeau instrucțiuni privind ocolirea posturilor de control din Ucraina, pentru ca ulterior să le asigure trecerea ilegală a frontierei cu Moldova, prin regiunea din stânga Nistrului a țării (în unele cazuri la ore de după miezul nopții, inclusiv prin folosirea mașinilor cu numere de Italia). Mai apoi, aceștia erau transportați la Chișinău sau în alte localități, de unde erau preluați de complici pentru tranzitarea frontierei spre România. Investigațiile penale continuă sub conducerea procurorilor PCCOCS și în privința altor peste 50 de cauze penale, inclusiv în privința altor membri ai grupului infracțional, iar trei co-organizatori urmează să fie anunțați în căutare”, se arată în comunicatul de presă.

Grupul infracțional investigat de procurorii PCCOCS și ofițerii de frontieră este format din peste 20 de membri. Dintre aceștia, patru erau specializați în tranzacții cu criptomonede și spălarea banilor primiți de la migranți, iar 14 aveau rol de călăuze, scrie PCCOCS.

Anterior, urmare a unui alt dosar penal trimis în judecată de către Procurorii PCCOCS, Judecătoria Chișinău a pronunțat o sentință de condamnare în privința organizatorului și a unui alt complice pentru fapte similare, în ianuarie 2025 (o sentință cu suspendare, iar alta – cu aplicarea amenzii). Totodată, în 2025, procurorii au trimis în judecată alte două dosare care-i vizează pe membrii acestui grup infracțional, inclusiv cei doi taximetriști – tată și fiu – într-un alt epizod despre care procuratura a anunțat în 2024: