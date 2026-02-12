Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest în România

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins cererea lui Bălan de contestare a măsurii arestului preventiv, prelungindu-l până pe 27 februarie, scrie Radio Moldova.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan urmează să ajungă în luna februarie în fața judecătorilor români într-un dosar în care este acuzat pentru trădare de patrie.

Balan a fost arestat în septembrie 2025 pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna februarie urmează să fie eliberat rechizitoriul. Confirmarea a fost făcută pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Alina Albu.

Până ajunge dosarul în instanță, Alexandru Bălan rămâne în arest preventiv. Măsura a fost prelungită cu o lună, din 8 ianuarie, de către Înalta Curte de Casație și Justiție de la București.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut pe 8 septembrie de către organele de drept din România. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Pe 10 septembrie, Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile în privința lui Alexandru Balan. Acesta nu a comentat deocamdată acuzațiile procurorilor români. Reprezentanții Guvernului de la Chișinău susțineau anterior că acest caz se află în atenția conducerii R. Moldova, inclusiv a prim-ministrului Dorin Recean.

Alexandru Balan a devenit director adjunct al SIS în martie 2016, în perioada în care funcția de președinte al R. Moldova era deținută de Nicolae Timofti. În trecut, fostul funcționar a fost audiat de mai multe ori de SIS pentru implicare în evenimentele din 7 aprilie 2009. În 2023, jurnaliștii de la TV8 au scris că Balan ar fi fost prins beat la volan, după ce a accidentat mai multe mașini pe o stradă din capitală. Balan însă a negat că a fost implicat în acel accident.

La câteva zile după operațiunea specială privind lichidarea rețelei de spionaj belaruse, un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova. Decizia a fost anunțată de Ministerul de Externe al R. Moldova, care însă n-a oferit detalii.