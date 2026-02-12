Curtea Constituțională a a validat mandatul deputatei Tatatina Rotari de pe lista partidului „PAS”, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat

Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, a validat mandatul de deputată al Tatatinei Rotari, de pe lista partidului „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Tatiana Rotari, juristă de profesie, a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ de la Comisia Electorală Centrală privind acceptarea mandatului vacant de deputat în Parlamentul R. Moldova. Deputată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Tatiana Rotari a ajuns în funcție după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de parlamentară, pe 26 ianuarie 2026.

În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, după plecarea unui deputat, mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Vineri, 6 februarie, Tatiana Rotari a declarat că a semnat declarația de consințământ la CEC pentru acceptarea funcției de deputată PAS în Parlamentul R. Moldova.

„Astăzi am semnat declarația de consimțământ de la Comisia Electorală Centrală privind acceptarea mandatului vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Este o mare onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate să muncesc pentru oamenii din țara noastră.