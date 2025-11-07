Cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Rîșcani a fost extrădat în R. Moldova

Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a realizat extrădarea lui Hassan Toper, cetățeanul Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei.

Conform comunicatului Inspectoratului General al Poliției, investigațiile efectuate în cadrul cauzei penale au stabilit că Hassan Toper a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale active pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și în asistarea evadării autorului crimei de pe teritoriul Republicii Moldova.

În luna august 2024, Hassan Toper a fost anunțat în urmărire internațională prin canalele OIPC–INTERPOL. Ulterior, la 15 octombrie curent, acesta a fost reținut de autoritățile britanice în vederea extrădării în Republica Moldova.

Oamenii legii scriu că în continuare, acesta urmează să fie prezentat procurorilor, pentru documentarea procesuală.

Pe 10 iulie 2024, un cetățean turc în vârstă de 41 de ani a fost împușcat mortal la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei. Omorul a fost comis de un bărbat, cu fața acoperită de o cască, în timp ce se deplasa pe o bicicletă electrică. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul care a fost ucis era liderul unei „grupări criminale”. Anterior, acesta a fost anunțat pe canalele Interpol de către autoritățile din Marea Britanie pentru arest și extrădare, fiind învinuit de comiterea unor infracțiuni de contrabandă și comercializarea heroinei.

Ziarul de Gardă a scris în august că Toper Hassan a călătorit în R. Moldova de patru ori pentru a „organiza logistica” uciderii lui Eren.