Cer variabil și maxime de până la 30°C sunt prognozate marți în R. Moldova

Marți, 7 iulie, vremea se menține caldă. Maximele termice vor urca până la 30 de grade în R. Moldova, potrivit datelor publice emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

Potrivit prognozei AMM, în centrul țării, cerul va fi variabil, cu maxime de până la 28°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de aproximativ 9 km/h.

În nord, se menține un regim similar, cu cer variabil și temperaturi maxime de 26°C. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat.

În sudul țării, temperaturile vor urca până la 30°C. Vântul va sufla din nord-vest cu până la 18 km/h.