Cele patru persoane reținute într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și trucarea unei licitații la Moldelectrica, plasate sub control judiciar

Cele patru persoane reținute în urma perchezițiilor efectuate, într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și trucarea unei licitații la Î.S. „Moldelectrica”, au fost plasate sub control judiciar. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru.

Violina Moraru precizează că procurorii vor contesta cu recurs hotărârea judecătorilor.

„Procurorii din cadrul Procuraturii Generale au solicitat, prin demers, aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv pentru un termen de 30 de zile – în privința a trei persoane reținute și arest la domiciliu pentru a patra persoană reținută.

Pe 29 aprilie 2026, judecătorii au decis liberarea provizorie sub control judiciar. În continuare, urmează procedura de contestare cu recurs a soluției pronunțate”, a precizat Moraru pentru ZdG.

Percheziții într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase

Pe 27 aprilie, patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate de către organele de drept într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și trucarea unei licitații la Î.S. „Moldelectrica”. În cadrul celor 24 de percheziții, conform Procuraturii Generale (PG), au fost ridicate documente și bunuri relevante cauzei.

Totodată, în urma acțiunilor întreprinse au fost reținute patru persoane, iar alte șase persoane au fost citate pentru a fi audiate în calitate de bănuiți.

„Obiectul cauzei este reprezentat de trucarea unei licitații privind achiziția de către Î.S. „Moldelectrica” a serviciilor de colectare și valorificare a unor deșeuri periculoase. Acest fapt a făcut posibilă desemnarea unui agent economic în lipsa autorizațiilor necesare în acest sens, fapt care a generat un pericol real pentru sănătatea populației și pentru componentele mediului”, menționează Procuratura Generală.

Potrivit PG, valoarea contractelor semnate cu agentul economic în circumstanțele descrise ar depăși suma de 4 milioane de lei.

În prima sa reacție, Î.S. „Moldelectrica” își reafirmă „deschiderea deplină și cooperarea totală cu instituțiile abilitate, oferind tot suportul necesar pentru buna desfășurare a investigațiilor”.

„Pentru a nu prejudicia procesul de instrumentare a cazului și pentru a nu denatura faptele aflate în examinare, Moldelectrica nu poate oferi, la această etapă, detalii suplimentare”, se arată în comunicatul emis de instituției.

Circa 23 de tone de deșeuri periculoase care au fost preluate de la „Moldelectrica” pentru a fi reciclate, au fost, de fapt, stocate într-un depozit. Acesta este și motivul pentru care, afirmă surse ale ZdG, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție au deschis un dosar penal, patru persoane fiind reținute.

ZdG a aflat că firma „Kirkland Grup” SRL, administrată și fondată de către Ruslan Nercaș, a câștigat la sfârșitul lunii decembrie 2023 o licitație evaluată la circa 4,4 milioane de lei, fără TVA, pentru servicii de colectare și evacuare a deșeurilor de la Moldelectrica, inclusiv, deșeuri cu conținut de siliconi periculoși. La fel, în licitație figura evacuarea anvelopelor, acumulatoarelor, becurilor și a uleiului de transformator.