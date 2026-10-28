„Cel mai scump pământ din Chișinău, noi ținem deținuți”. Vasile Tofan propune accelerarea mutării Penitenciarului nr. 13 și vânzarea terenului

Premierul Vasile Tofan a cerut grăbirea construirii noului penitenciar și mutarea penitenciarului din centrul Chișinăului. În cadrul ședinței Guvernului din 28 octombrie, prim-ministrul a declarat că terenul pe care se află Penitenciarul nr. 13 este unul dintre cele mai scumpe terenuri din capitală și ar trebui vândut pentru ca banii să meargă în bugetul statului.

„Deci noi încercăm să facem penitenciarul ăsta de foarte mulți ani, din 2013. În primul rând, deținuții totuși, chiar dacă-s criminali, trebuie să fie în condiții cât de cât umane. Înțelegem cu toții asta și la moment condițiile nu întotdeauna sunt la nivelul care trebuie să fie. Noi avem un penitenciar în centrul Chișinăului. Cel mai scump pământ din Chișinău, noi ținem deținuți. Cu tot respectul, poate să stea și la Băcioi undeva, sau în afară, sau unde vrem noi să-l construim”, a declarat prim-ministrul.

Conform lui Vasile Tofan, un ar de teren în zona în care se află penitenciarul ar costa între 50 și 100 de mii de euro, bani care ar trebui să ajungă în bugetul de stat după vânzarea terenului.

„Pământul ăsta în centrul Chișinăului trebuie valorificat pentru lucruri care să aducă bani statului: să fie un hotel acolo, clădire de birouri, să fie… orice-o fi. Dar să nu stea chiar criminalii din țara asta acolo, în cel mai luxos loc unde costă… nici nu vreau să mă gândesc, e 50 de mii de euro, 100 de mii de euro arul. Așa că noi trebuie să mutăm penitenciarul în afara orașului și penitenciarul actual să fie vândut, să încasăm bani mari la stat și o să avem cu siguranță investiții mari de făcut. Cam ăsta-i planul”, a spus premierul Vasile Tofan în cadrul ședinței Guvernului.

Declarațiile au fost făcute după ce miniștrii au aprobat hotărârea de Guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Acordul-cadru de împrumut dintre R. Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău.

Potrivit unui acord semnat în 2025 de Ministerul Justiției și UNOPS, noul penitenciar va avea o capacitate de 1050 de locuri, fiind echipat cu servicii medicale moderne și sisteme de securitate de ultimă generație. O premieră este și componenta de eficiență energetică inclusă în proiect, care va contribui la utilizarea surselor de energie regenerabilă și la protejarea mediului înconjurător prin panouri fotovoltaice.