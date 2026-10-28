VIDEO Trei tineri, reținuți într-un dosar de escrocherie online. Circa 32 de mii de dolari au fost ridicați în urma unor percheziții la Chișinău și Orhei

Trei tineri, cu vârste de 22 și 23 de ani, au fost reținuți într-un dosar de escrocherie online, anunță miercuri, 28 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Potrivit instituției, aproape 32 de mii de dolari au fost ridicați în urma unor descinderi.

Suspecții ar fi utilizat profiluri false pe rețelele de socializare și aplicații, pentru a iniția „relații sentimentale cu diverse persoane”, în special din Statele Unite ale Americii și din țările Uniunii Europene. Ulterior, aceștia le-ar fi determinat să transfere diferite sume de bani.

„Pe 27 octombrie, ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în Chișinău și raionul Orhei, fiind ridicate echipamente informatice, telefoane mobile și 31 900 de dolari.

În urma acțiunilor, trei tineri, cu vârste de 22 și 23 de ani, au fost reținuți, iar un alt suspect, de 21 de ani, este cercetat în stare de libertate”, se menționează în comunicatul Inspectoratului.

Potrivit estimărilor preliminare, volumul plăților efectuate de utilizatori ar fi ajuns la aproximativ 440 000 de dolari într-o singură lună. Potrivit IGP, această sumă nu reprezintă un prejudiciu definitiv stabilit.

Oamenii legii anunță că investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi implicate în schemă și pentru stabilirea exactă a prejudiciului.

Pânǎ la pronunțarea instanței, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.