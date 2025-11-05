CEC va efectua un „control complex” al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic”. A avut loc prima ședință cu trezorierii blocului

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a început un „control complex” al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 (activitatea în cadrul Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”).

În temeiul hotărârii CEC din 17 septembrie 2025, autoritatea electorală a început astăzi, 5 noiembrie, controlul, odată cu organizarea primei ședințe de înfățișare, la care au participat trezorierii blocului și partidului menționat.

„În cadrul ședinței au fost analizate documentele primare contabile, informația recepționată de la organele electorale ierarhic inferioare, autorități publice, bănci, furnizori de servicii media, difuzori de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă. Ulterior, operațiunile de control vor consta în examinarea și verificarea corectitudinii rapoartelor financiare depuse la CEC prin reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor suportate pentru activitățile efectiv desfășurate”, scrie sursa citată.

Conform comunicatului de presă, controlul este efectuat de către un grup de lucru instituit prin dispoziția președintei CEC, Angelica Caraman. Acesta se va finaliza cu întocmirea unor rapoarte pentru fiecare entitate supusă controlului, ce vor cuprinde principalele aspecte verificate, constatări și eventuale recomandări, semnate de conducătorul grupului de lucru și membrii acestuia.

Partidul „Inima Moldovei”, care făcea parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni. Proiectul a fost susținut de șase membri ai CEC.

Anunțul despre formarea unui bloc numit „Patriotic” a fost făcut în luna iulie, la scurt timp după revenirea lui Dodon, Vlah și Tarlev din Rusia.



„Astăzi, la data de 22 iulie, se înfăptuiește o dorință pe care a avut-o foarte multă lume în acești ani – consolidarea forțelor politice de stânga și centru-stânga pentru a identifica cea mai bună cale de participare în alegerile parlamentare din toamnă. Intenția noastră sinceră e să constituim un bloc patriotic. […] Noi, în comun, suntem stataliști, protejăm identitatea moldovenească, protejăm credința creștină, pledăm pentru neutralitate și suntem suveraniști. În politica externă, noi dorim parteneriate echilibrate cu toate țările și restabilirea relațiilor cu Federația Rusă”, a menționat Igor Dodon.



29 iulie 2025. Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev au depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a înregistra Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.



4 august 2025. Comuniștii s-au arătat dispuși să adere la Blocul „Patriotic” abia mai târziu, punând condiția ca denumirea și simbolistica noii structuri politice să fie modificată. Acest lucru a fost consemnat la CEC a doua zi.



8 august 2025. CEC a anunțat că a aprobat modificările la Acordul de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” – în componența Blocului a fost acceptat și Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM).