CEC: Partidul Comuniștilor intră în componența Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”

Comisia Electorală Centrală a aprobat modificări la Acordul de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În componența Blocului se va include și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

Astfel, blocul va avea denumirea Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În acest sens a fost modificat și simbolul electoral al blocului.

Inițial, blocul înregistrat de CEC pentru alegerile parlamentare era constituit din trei partide politice, printre care Partidul Socialiștilor din R. Moldova, Partidul „Inima Moldovei” și Partidul pentru Viitorul Moldovei.

Pe 29 iulie, liderii a trei partide politice – Igor Dodon („Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), Irina Vlah („Inima Moldovei”) și Vasile Tarlev („Viitorul Moldovei”) – au depus documentele necesare pentru înregistrarea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Deși anterior aceștia au anunțat că din bloc va face parte și Partidul Comuniștilor din Moldova (PCRM), formațiunea a lipsit de la depunerea actelor.

Pe 4 august, Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) a anunțat că va propune partidelor care formează Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” să accepte aderarea formațiunii conduse de fostul președinte Vladimir Voronin. În plus, PCRM a propus modificarea numelui și simbolului electoral al blocului.

Perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova se va încheia pe 19 august 2025.