CEC a respins referendumul privind amalgamarea satului Puhăceni cu Delacău, Speia sau Șerpeni

Cererea privind stabilirea datei unui referendum local în satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, privind amalgamarea localității cu Delacău, Speia sau Șerpeni, a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința de joi, 20 august.

Potrivit CEC, a fost constatat un impediment de ordin temporal pentru desfășurarea referendumului la 1 noiembrie 2026. Organizarea acestuia la data propusă ar depăși termenul imperativ stabilit de Legea nr. 225/2023 privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

Autoritatea locală a propus trei întrebări pentru referendum: prima întrebare este dacă alegătorii susțin amalgamarea satului Puhăceni cu Delacău, a doua întrebare dacă susțin amalgamarea cu satul Speia și a treia întrebare dacă susțin amalgamarea cu Șerpeni. Fiecare întrebare prevedea variantele de răspuns „da” sau „nu”.

„Comisia a constatat însă că întrebările sunt formulate ambiguu și se exclud reciproc. Separarea în trei întrebări a procesului de amalgamare nu le-ar fi permis alegătorilor să înțeleagă suficient de clar care sunt efectele fiecărei opțiuni. Totodată, Comisia mai observă că textul întrebărilor la care trebuie să se pronunțe alegătorii în cadrul referendumului nu conține mențiune despre caracterul voluntar al amalgamării”, precizează raportorul.

În cadrul aceleiași ședințe, CEC a luat act de rezultatele verificării autenticității semnăturilor colectate pentru susținerea amalgamării voluntare a satului Sofia cu localitățile Lăpușna, Pașcani, Bălceana, Pervomaiscoe și Boghiceni din raionul Hîncești.

Comisia a constatat că a fost colectat numărul necesar de semnături pentru inițierea procesului de amalgamare voluntară între localitățile menționate.

Hotărârea CEC urmează să fie transmisă participanților la procedura administrativă și Consiliului sătesc Sofia, pentru întreprinderea acțiunilor prevăzute de legislație, inclusiv de Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și Legea nr. 225/2023 privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.