CEC a înregistrat lista candidaților la funcția de deputat din partea blocului „Împreună”

Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței de astăzi a aprobat mai multe hotărâri ce vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, printre care înregistrarea listei de candidați a Blocului Electoral „Împreună”.

CEC a înregistrat, pe 19 august, lista de 58 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Blocului Electoral „Împreună”, constituit din Partidul Politic Partidul Verde Ecologist și Partidul Politic „Partidul Schimbării”.

„Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral”, potrivit CEC.

În cadrul aceleiași ședințe, CEC a stabilit numărul de 2150 de persoane de încredere pentru fiecare concurent electoral repartizate pe toate circumscripțiile electorale din țară.

De asemenea, CEC a acreditat trei persoane în calitate de observatori internaționali din partea Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Comisia a modificat o hotărâre cu privire la degrevarea și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a convocat un membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1.