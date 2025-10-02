Alegerile parlamentare din 28 septembrie au adus o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Cu puțin peste 50% din voturi, PAS intră în noul legislativ cu 55 de mandate și obține, din nou, majoritatea parlamentară, astfel că poate forma singur guvernul. Totuși, în următorul Parlament intră Blocul „Patriotic”, Blocul „Alternativa”, Partidul „Nostru” și Partidul „Democrația Acasă”.

Așadar, vom avea un Parlament cu cinci formațiuni diferite formate din 9 partide, fiecare cu mesajele și direcțiile sale – unele proeuropene, altele – cu viziuni pro-ruse sau populiste. Ce efecte poate avea un Parlament atât de „colorat”? Ce priorități trebuie să-și stabilească PAS pentru a nu dezamăgi alegătorii? Din ce greșeli trebuie să învețe?

Mihai Isac, analist politic

Un parlament cu cinci formațiuni diferite reflectă polarizarea geopolitică a societății din R. Moldova pe fondul agresiunii hibride ruse. Prezența unor partide pro-ruse sau populiste va genera dezbateri mai aprinse, dar și încercări de blocaj, mai ales pe teme legate de integrarea europeană, justiție sau securitate. Totuși, faptul că PAS a obținut majoritatea îi oferă suficientă stabilitate pentru a continua parcursul european și pentru a trece reformele esențiale, fără a depinde de alianțe fragile.

Pentru a nu dezamăgi electoratul, PAS trebuie să prioritizeze accelerarea reformei justiției, lupta reală împotriva corupției, îmbunătățirea condițiilor economice prin atragerea de investiții și absorbția fondurilor europene, precum și consolidarea securității energetice și informaționale. Amenințarea rusă va rămâne o luptă constantă în următorii ani, lucru care obligă R. Moldova să consume resurse pentru a se apăra. Este nevoie de impulsionarea procesului de reintegrare a regiunii transnistrene, inclusiv din punct de vedere politic. La fel de importantă este o comunicare mult mai eficientă cu cetățenii, explicând costurile și beneficiile procesului de aderare la UE. Greșelile din trecut, precum birocrația excesivă, întârzierile în implementarea reformelor, lipsa de reacție rapidă la crizele sociale și economice, trebuie corectate. PAS are nevoie de mai multă deschidere spre dialog social și spre societatea civilă și partidele cu adevărat proeuropene, dar și de o guvernare pragmatică, orientată pe rezultate. Numai astfel va putea evita erodarea încrederii și va demonstra că majoritatea obținută nu este doar o victorie politică, ci un mandat real pentru modernizarea și europenizarea R. Moldova.

Sursa: facebook / Mihai Isac

Lilia Zaharia, directoare Transparency International – Moldova

După victoria obținută în alegerile parlamentare din septembrie, PAS are în față cea mai grea misiune: să transforme în fapte așteptările alegătorilor și promisiunile de integrare europeană. Ceea ce contează acum nu sunt declarațiile, ci acțiunile ferme. Prioritatea trebuie să fie consolidarea statului de drept printr-o justiție independentă și lupta reală împotriva corupției, domenii unde oamenii își doresc rezultate vizibile și rapide. Totodată, PAS trebuie să demonstreze transparență în guvernare și să evite tentația monopolizării puterii. Numai printr-o guvernare responsabilă, deschisă și orientată spre binele public, R. Moldova va reuși să rămână pe calea europeană și să-și păstreze încrederea cetățenilor.

Totodată, deputații trebuie să fie prezenți mai des în localitățile rurale, nu doar în campanii, pentru a înțelege problemele reale ale oamenilor și pentru a lua decizii ancorate în viața de zi cu zi. Puterea trebuie folosită cu modestie și responsabilitate, prin dialog constant cu societatea. Numai astfel PAS va putea să păstreze încrederea cetățenilor și să ducă Moldova pe drumul ireversibil către Uniunea Europeană.

Sursa: facebook / Lilia Zaharia

Victor Ciobanu, analist politic

PAS, în primul rând, știe exact ce să facă, pentru că noi suntem la etapa când am încheiat screeningul bilateral și deschidem clusterele de negocieri directe. Deci, asta va fi prioritatea zero a actualei guvernări. Tot efortul va fi canalizat spre trecerea cu succes până în 2028, care este un pas foarte important, pentru că acesta este și mandatul actualei conduceri a Uniunii Europene și de aceea ei sunt deschiși să ne ofere această posibilitate de a semna acordul de aderare la UE.

Ce trebuie să învețe PAS? Probabil sunt mai multe lecții. Eu cred că PAS a avut doar de pierdut din încăpățânarea de a avea un guvern doar monocolor, fără a fi mult mai deschis spre alte forțe proeuropene. Integrarea europeană este un proiect național, care trebuie să includă un consens foarte larg al societății, inclusiv al forțelor politice. Aici este o restanță mare la PAS, care nu a știut să comunice eficient, cel puțin cu partenerii, pe acest parcurs european. Acum ar trebui să demonstreze că este totuși deschis spre colaborare, ca proiectul integrării să devină unul incluziv și unul, într-adevăr, național.

Sursa: facebook / Victor Ciobanu

Ecaterina Mardarovici, directoare a Clubului Politic al Femeilor 50/50

Personal, nu mă îngrijorează componența foarte „colorată” a Parlamentului atâta timp cât există o majoritate proeuropeană. Diversitatea opoziției îi poate neliniști doar pe cei care au votat-o. În realitate, va fi mult „circ”, însă fără un impact real asupra legislației adoptate. Dacă conducerea Parlamentului, care deja are experiență în gestionarea unor astfel de situații, va acționa profesionist, acest „circ” nu va afecta procesul de adoptare a legilor și luarea deciziilor. Ca să nu dezamăgească alegătorii, este important ca PAS să asigure continuitatea parcursului european și, dacă vom avea norocul să evităm situațiile excepționale, să fie realizat programul electoral. Așteptările sunt concentrate pe două aspecte: îmbunătățirea comunicării corecte dintre APL (Autoritățile Publice Locale), instituțiile publice și „măria sa” cetățeanul, precum și reforma teritorial-administrativă. Ei cunosc mai bine situația din interior, însă din afară lucrurile se văd diferit. Nu îndrăznesc să indic anume greșeli, dar sunt convinsă că unele vor fi corectate, iar altele, inevitabil, vor fi repetate. Așa e viața.

Sursa: Europa Liberă

Victor Juc, analist politic

În primul rând, trebuie de continuat parcursul european, mai ales că este deschidere față de R. Moldova din partea instituțiilor europene. În al doilea rând, de continuat reforma justiției. Au promis, foarte mult au promis, dar practic, reforma cu greu merge. În al treilea rând, să contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare cu agenți energetici, în special cu România. În al patrulea rând, reformele economice trebuie să cuprindă două direcții: proiecte de infrastructură, și aici se ia de la Uniunea Europeană, și proiecte nu cât sociale, dar de creștere a nivelului de viață prin scăderea inflației, prin scăderea ratei de contractarea creditelor. La fel, trebuie să adune în jurul lor, în jurul politicilor pe care le promovează, oameni profesioniști. Nu în ultimul rând este comunicarea, despre care s-a vorbit mereu, că este o problemă a guvernării PAS.

Cât despre structura fracțiunilor din Parlament, eu cred că pentru PAS nu va fi nicio problemă, ținând cont cum s-au comportat ei în legislativul precedent. Adică ei vor merge cu agenda lor. Opoziția va fi mult mai vocală, în special datorită celor două partide mai mici: „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”, cu lideri foarte bine pregătiți pentru a vorbi și ar putea chiar să manipuleze, dar eu nu cred că îi va crea probleme formațiunii PAS. Cât despre socialiști, ei se vor concentra, ca și acum, mai mult pe aspecte tehnocratice, mai ales că au venit și unii economiști din trecut. La capitolul acesta, relații inter-fracțiuni din cadrul Parlamentului, schimbări practic nu se vor produce.