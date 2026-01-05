Ce a spus Nicolas Maduro în fața judecătorului din New York la prima apariție în instanță. Avocații nu au cerut eliberare pe cauțiune

Nicolas Maduro s-a aflat luni, 5 ianuarie, pentru aproximativ 30 de minute în fața unui judecător din New York care i-a prezentat acuzațiile pentru care este judecat în SUA. Acesta este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Președintele venezuelean și soția sa au pledat „nevinovați”, potrivit New York Times. Cei doi rămân în arest.

Judecătorul i-a cerut lui Maduro să se identifice. Maduro a făcut acest lucru, în spaniolă, prezentându-se ca președinte al Republicii Venezuela și spunând că se află aici „răpit”.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent”, spune Maduro, întrebat despre pledoaria sa. Avocatul său precizează că acesta pledează nevinovat pentru toate cele patru acuzații aduse împotriva sa.

În timp ce părăsea sala de judecată, Maduro a spus în spaniolă: „Sunt prizonier de război”.

Cine este David Wikstrom, avocatul lui Maduro

La prima infățișare din astăzi, Maduro va fi apărat din oficiu de David Wikstrom, un avocat cu experiență îndelungată în domeniul apărării penale din New York.

Wikstrom l-a reprezentat pe fratele lui Juan Orlando Hernández, fostul președinte hondurian care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, pentru acuzații similare cu cele aduse lui Maduro, dar grațiat de Trump.

Totodată, noi nume de avocați care au apărat în instanță cuplul prezidențial din Venezuela au fost anunțate de CNN. Nicolás Maduro va fi reprezentat luni de Barry Pollack, un avocat american cu o vastă experiență, care îl reprezintă în prezent pe Julian Assange și a negociat acordul pentru recunoașterea vinovăției și eliberarea acestuia vara trecută.

Mark Donnelly, un avocat specializat în infracțiuni economice din Houston și fost procuror al Departamentului de Justiție, a notificat instanța că o va reprezenta pe soția lui Maduro, Cilia Flores. Biografia oficială a lui Donnelly menționează că acesta vorbește limba spaniolă.

Judecătorul Hellerstein afirmă că este de datoria sa să asigure o procedură echitabilă și un proces corect, dacă se ajunge la asta. „Aceasta este datoria mea și aceasta este intenția mea”, spune el, înainte de a prezenta actul acuzării, potrivit New York Times.

Maduro spune că are actul de acuzare în mâini „pentru prima dată”. Judecătorul Hellerstein întreabă: „Doriți să vi-l citesc?”. Maduro răspunde prin intermediul unui traducător: „Prefer să-l citesc personal”.

La rândul ei, Cilia Flores, soția lui Maduro, spune că pledează „nevinovată, complet nevinovată”.

Apărarea lui Maduro nu au cerut eliberarea pe cauțiune

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, spune că „nu au solicitat eliberarea în acest moment” pe cauțiune, dar că ar putea să o facă mai târziu.

Pollack mai menționează că ar putea depune moțiuni privind rolul lui Maduro în calitate de șef al unui stat suveran și adaugă că „există întrebări cu privire la legalitatea răpirii sale militare”.

Pollack spune că Maduro are probleme de sănătate care vor necesita îngrijiri medicale, iar avocatul lui Flores afirmă că ea are leziuni mai grave, care vor necesita, de asemenea, îngrijiri medicale. Niciunul dintre ei nu a dat detalii.

În sala de judecată, Cilia Flores purta un bandaj lângă tâmpla stângă și avea ceea ce părea a fi o vânătaie lângă ochiul drept. Când s-a ridicat pentru a-și prezenta pledoaria, părea că are nevoie de sprijin pentru a se menține în picioare.

Zeci de manifestanți au cerut eliberarea liderului venezuelean în fața tribunalului din Manhattan, unde Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor apărea astăzi în fața unui judecător federal. Mai multe persoane au venit cu pancarte pe care scrie „Eliberați-l pe președintele Maduro”, potrivit The Guardian.

De asemenea, sunt prezenți și manifestanți care au lăudat acțiunile administrației Trump în Venezuela și au sărbătorit arestarea lui Maduro.