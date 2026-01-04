Administrarea Venezuelei de către SUA va fi condusă de Marco Rubio — Bloomberg

Administrarea Venezuelei de către SUA va fi condusă de secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Marco Rubio, scrie Bloomberg. Nu se știe însă cum anume SUA vor administra țara.

Articolul menționează că Rubio a criticat pe tot parcursul carierei sale președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și predecesorul său, Hugo Chavez.

După cum scrie The Wall Street Journal, structura de administrare este elaborată de echipa de securitate națională a președintelui american Donald Trump. Potrivit WSJ, aceasta include secretarul de stat Marco Rubio, șeful Pentagonului Pete Hagset și consilierul pentru securitate internă Stephen Miller.

Tensiuni între SUA și Venezuela

În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia forțele speciale americane l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores. Aceștia vor fi judecați la New York, fiind acuzați de conspirație în scopul „narco-terorismului”, import de cocaină, precum și de deținere de arme și dispozitive explozive cu scopul de a fi folosite împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce Venezuela până la transferul legal al puterii în țară.

Sâmbătă, 3 ianuarie, vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez s-a adresat națiunii la televiziunea de stat a Venezuelei, declarând că Nicolás Maduro rămâne singurul președinte legitim al țării. Rodríguez a condamnat „agresiunea armată a Statelor Unite” împotriva Venezuelei, adăugând că guvernul în funcție este pregătit să apere poporul țării.

Potrivit agenției de știri Reuters, Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă.

Curtea Supremă a țării a decis că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro.