Cazul tinerei care a acuzat că ar fi fost hărțuită de polițiști în stradă, cerându-i 3 mii de lei pentru că „este ilegal să fii homosexuală”: cei doi ofițeri sunt cercetați penal

Cei doi polițiști care ar fi cerut, în luna martie, 3 mii de lei de la o tânără din comunitatea LGBTQ+, pentru că „este ilegal să fii homosexuală”, sunt cercetați penal. Centrul de Informații GENDERDOC-M a anunțat că, în cazul tinerei care a reclamat un act de corupție, abuz și tratament discriminatoriu din partea unor angajați ai poliției, în privința acestora a fost pornită urmărirea penală joi, 15 aprilie, la o lună de la eveniment.

Potrivit informațiilor făcute publice anterior, tânăra a fost oprită de doi polițiști, i-a fost verificat forțat telefonul, iar după ce au găsit fotografii personale, aceștia i-ar fi cerut 3 mii de lei, invocând orientarea sa sexuală. Ulterior, femeia ar fi fost descurajată să depună o plângere, potrivit organizației.

„Conform răspunsului oficial emis de Serviciul Protecție Internă (SPIA) și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), materialele acumulate pe acest caz au fost conexate într-o procedură unică, iar la 15 aprilie a fost pornit procesul penal împotriva polițiștilor”, a comunicat GENDERDOC-M.

SPIA are misiunea de a de a preveni şi combate manifestările de corupție și conflictele de interes în care ar putea fi implicat personalul Ministerului Afacerilor Interne, precum și de a exercita supravegherea și controlul respectării legislației și disciplinei de serviciu în cadrul sistemului administrativ al MAI.

În luna martie 2026, Angelica Frolov, directoarea administrativă a Centrului GENDERDOC-M, a scris într-o postare că o tânără din comunitatea LGBTQ+ a fost oprită de doi angajați ai Inspectoratului General al Poliției (IGP) și hărțuită. Aceștia i-au luat telefonul din mână, „au căutat prin fotografii și i-au spus că este ilegal să fii homosexuală”, cerându-i 3 mii de lei „dacă nu vor probleme”. Pe de altă parte, oamenii legii au precizat că intervenția echipajului „a fost determinată de comportamentul considerat suspect al tinerei observate în spațiul public”.

„O fată lesbiană a fost oprită de doi polițiști, presupun că știau despre ea, pentru că i-au luat forțat telefonul din mână și au căutat prin fotografii, au găsit fotografii personale, i-au spus că este ilegal să fii homosexuală și dacă nu vor probleme să le dea 3000 de lei. Fata a refuzat să dea bani, spunând ca este mită, imediat după asta cei doi au urcat grăbit în mașină și au plecat”, a precizat Frolov.

Ulterior, IGP a venit cu o reacție în care a menționat că „informațiile vehiculate în spațiul public nu reflectă realitatea celor întâmplate”.

„Aceasta se uita frecvent în telefon și, simultan, părea să caute ceva pe jos, aspecte care au ridicat suspiciuni cu privire la posibile activități asociate consumului sau deținerii de substanțe interzise. În acest context, polițiștii au legitimat persoana și i-au solicitat să prezinte telefonul mobil, pe care l-au verificat sumar, după care au continuat patrularea. Astfel, precizăm că informațiile vehiculate în spațiul public nu reflectă realitatea celor întâmplate, iar intervenția polițiștilor nu are nicio legătură cu discriminarea comunității LGBT sau alte aspecte asociate acesteia”, a scris IGP.

De asemenea, Inspectoratul a solicitat cetățenilor să prezinte informațiile „în mod corect”. „Să evite asocierea nejustificată a Poliției în postări create cu scopul de a genera vizualizări sau de a-și promova imaginea personală”, a invocat atunci Poliția.

„IGP minte” – astfel a reacționat activista Angelica Frolov, după ce poliția a oferit explicații despre interacțiunea dintre doi polițiști și o tânără, „cu comportament suspect”, din comunitatea LGBTQ+, care susține că i-ar fi fost ceruți 3 000 de lei sub pretextul că „este ilegal să fii homosexuală”.

Redacția ZdG a obținut o înregistrare video a discuției dintre tânăra vizată și al doilea echipaj de poliție, chemat la fața locului pentru a documenta situația legată de presupusa „amendă” în sumă de 3 000 de lei.

Solicitat de Ziarul de Gardă, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că acțiunile celor două echipaje vor fi documentate în cadrul unei anchete de serviciu. Acesta a adăugat că „la moment este dificil să spun că doamna Frolov are dreptate”: „Nu justificăm acțiunile polițiștilor; acestea vor fi documentate, dar trebuie să fim corecți în raport cu toți, și cu comunitatea, și cu angajații, și cu societatea”.

La o lună de la incident, Angelica Frolov a anunțat că un tânăr din comunitatea LGBTQ+ și prietenul lui ar fi fost agresați verbal și psihologic de către niște colaboratori ai Poliției. Cazul ar fi avut loc marți, 14 aprilie, în sectorul Telecentru din Chișinău.

„Amuș îți f** un chișior în c*r”, „îți smulg cercelul din nas”, „eu încă pe tine o să te găsesc” – se pare că unii colaboratori ai poliției au găsit motiv pentru a se întoarce la practicile degradante și bădărănești – operațiuni anti-drоg”, a acuzat Frolov pe rețelele de socializare.

Ulterior, Direcția Poliție Chișinău a transmis că verificările au fost efectuate „în cadrul acțiunilor desfășurate pe linia combaterii infracționalității legate de droguri, inclusiv pentru prevenirea acestui fenomen, și că nu admite comportamente abuzive din partea angajaților săi”.