Cât vor costa carburanții pe 11 noiembrie? ANRE a stabilit noile prețuri pentru benzină și motorină

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru 11 noiembrie.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina COR 95 se ieftinește cu 38 de bani și va putea fi comercializată cu cel mult 29,83 lei/litru.

Motorina se ieftinește cu 39 de bani, ajungând la un preț maxim de 35,03 lei/litru.