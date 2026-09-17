Carburanții se scumpesc din nou. Cât vor costa benzina și motorina joi, 17 septembrie

Prețurile la carburanți continuă să crească în R. Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru joi, 17 septembrie, noi prețuri maxime de comercializare pentru benzina COR 95 și motorina standard.



Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina COR 95 se scumpește cu 21 de bani și va putea fi comercializată cu cel mult 33,56 lei/litru.

O creștere și mai mare este înregistrată în cazul motorinei. Aceasta se scumpește cu 38 de bani, ajungând la un preț maxim de 35,53 lei/litru.

foto: ANRE

ANRE precizează că prețurile maxime sunt calculate în baza mai multor componente, printre care valoarea medie a cotațiilor internaționale Platts din ultimele 14 zile, cursul leului față de dolar, accizele, TVA și marja comercială. În cazul motorinei este inclus și adaosul suplimentar de 25 de dolari/tonă, stabilit de Centrul Național de Management al Crizelor pe perioada stării de alertă în sectorul energetic.