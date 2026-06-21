Carburanții continuă să se ieftinească. Benzina scade sub 28 de lei, iar motorina sub 26 de lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 20-22 iunie. Potrivit instituției, atât benzina, cât și motorina se ieftinesc semnificativ.

Astfel, un litru de benzină COR 95 va putea fi comercializat la un preț maxim de 27,99 lei, cu 16 bani mai puțin decât în perioada precedentă. În același timp, prețul maxim pentru motorina standard a fost stabilit la 25,86 lei/litru, în scădere cu 38 de bani.

ANRE menționează că prețurile sunt calculate în baza metodologiei în vigoare, care ia în considerare cotațiile internaționale Platts, cursul de schimb al leului moldovenesc în raport cu dolarul american, accizele, TVA-ul și marja comercială specifică.

Potrivit datelor publicate de instituție, reducerea prețurilor vine pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a produselor petroliere și se reflectă atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.