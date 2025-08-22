VIDEO Sportivul moldovean Serghei Tarnovschi, din nou pe podium la Campionatele Mondiale de canoe sprint

Canotorul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canoe sprint pentru seniori, care se desfășoară în acest an la Milano, Italia. Sportivul moldovean obținut rezultatul la proba de canoe individual pe distanța de 500 metri.

Tarnovschi a parcurs traseul în 1:47.38, fiind devansat doar de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și de cehul Martin Fuksa (1:46.71).

De asemenea, la aceeași distanță, echipajul feminin format din Daniela Cociu și Maria Olărașu a încheiat cursa pe locul VI, cu timpul de 1:56.28.