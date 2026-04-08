Candidatura la șefia Consiliului Concurenței, propusă Parlamentului

Alina Cebotariov, directoare adjunctă a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, este propusă la funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Comisia economie, buget și finanțe va propune Parlamentului numirea ei, a anunțat Radu Marian, președintele Comisiei, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate.



Cebotariov este directoare adjunctă la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) din decembrie 2023, iar anterior a fost șefă a Direcției Dezvoltare Produse de Creditare și Garantare. În CV-ul său public menționează că are peste 15 ani experiență în reglementarea și supravegherea sectorului financiar, inclusiv de Director al Departamentului Creditare Nebancară la Comisiei Naționale a Pieței Financiare (2008–2023), și în domeniul proiectelor strategice cu UE, BNM și organizații internaționale.

Funcția de președinte al Consiliului Concurenței a devenit vacantă în februarie 2026, după ce Alexei Gherțescu și-a depus demisia, declarând că motivul este de ordin personal.