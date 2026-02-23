Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, și-a depus demisia

Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, funcție pe care o deține din 2022. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Legislativ.

Alexei Gherțescu a confirmat pentru ZdG că a depus cererea de demisie din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie 2026.

Acesta a mai adăugat că pleacă din funcție din motive personale.

Alexei Gherțescu a fost numit președinte al Consiliului Concurenței în 2022. Jurist de profesie, este licențiat în drept și a făcut studii de masterat în drept civil. Anterior a fost și lector în domeniul dreptului concurenței în cadrul Universității Liberă Internațională din Moldova și project officer la UNDP Moldova.