Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu,…
Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, și-a depus demisia
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, funcție pe care o deține din 2022. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Legislativ.
Alexei Gherțescu a confirmat pentru ZdG că a depus cererea de demisie din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie 2026.
Acesta a mai adăugat că pleacă din funcție din motive personale.
Alexei Gherțescu a fost numit președinte al Consiliului Concurenței în 2022. Jurist de profesie, este licențiat în drept și a făcut studii de masterat în drept civil. Anterior a fost și lector în domeniul dreptului concurenței în cadrul Universității Liberă Internațională din Moldova și project officer la UNDP Moldova.