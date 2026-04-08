În Parlament va fi propusă extinderea cu trei ani a termenului limită de privatizare a locuințelor

Termenul-limită de privatizare a locuințelor va fi extins cu trei ani. Această propunere se regăsește într-un proiect de lege examinat și aprobat la ședința Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Inițiativa legislativă va fi propusă Parlamentului spre examinare în prima lectură, informează Legislativul.

În prezent, termenul pentru exercitarea dreptului de privatizare a locuințelor atribuite de stat expiră la 31 mai 2026. Autorii propun extinderea acestuia până la 31 mai 2029.

Conform proiectului de lege, prelungirea termenului-limită este necesară pentru că unii cetățeni nu au reușit să privatizeze locuințele acordate de stat. Printre motive se numără lipsa resurselor financiare, actele de identitate expirate, precum și faptul că unii locatari au fost plecați peste hotare sau fac parte din familii social vulnerabile și nu au ajuns la un acord comun pentru inițierea procesului.

În comunicatul de presă al Parlamentului se menționează că datele statistice arată că, în perioada 2021–2025, au fost privatizate 1231 de locuințe, iar alte 2651 sunt pasibile privatizării. În context, autoritățile consideră că termenul de trei ani este „rezonabil pentru finalizarea procesului”. După expirarea termenului de privatizare, autoritățile administrației publice locale vor acorda statut de locuințe sociale locuințelor neprivatizate.

De asemenea, proiectul de lege prevede interzicerea utilizării buteliilor de gaze comprimate sau lichefiate în interiorul blocurilor locative.