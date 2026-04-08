Când vor simți moldovenii ieftinirea carburanților după ce petrolul a scăzut sub 100 de dolari? Explicațiile ministrului Energiei

În contextul scăderii bruște a prețurilor globale ale petrolului, survenită după ce Statele Unite ale Americii (SUA) și Iranul au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, care prevede și redeschiderea importantei rute maritime Strâmtoarea Ormuz, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost întrebat când vor resimți și cetățenii acest declin.

Ministrul s-a arătat însă rezervat, subliniind că situația necesită analize atente, având în vedere că este vorba despre un conflict armat.

„Acest armistițiu trebuie tratat cu o doză de precauție, pentru că s-au acordat acele două săptămâni, dar a fost și un element important la care trebuie să atragem atenția. Ministerul de Externe al Iranului a menționat două lucruri importante. Eventual, trecerile (prin strâmtoarea Ormuz n.r.) trebuie să fie aprobate de armata Iranului și, la fel, în limita capcităților tehnice disponibile. De aceea spunem că trebuie să evaluăm cu precauție”, a declarat Junghietu.

Acesta a explicat că ieftinirile de pe piața internațională nu se traduc automat în reduceri imediate la pompă.

„Da, piețile internaționale au recționat aproape imediat. Am observat acea scădere a prețului brent și a prețului petrolului de sub 100 de dolari, dar asta nu înseamnă că țițeiul ajunge la consumatori, la rafinării cu acest preț. Sunt costuri de transport, costuri logistice”, a argumentat ministrul.

Potrivit acestuia, este necesar ca prețul petrolului să se mențină la un nivel redus timp de cel puțin două-trei săptămâni pentru ca și carburanții din R. Moldova să se ieftinească.

„Dacă se va menține prețul la țiței sub 100 de dolari, într-o săptămână sau două, va trebui să se resimtă această scădere, inclusiv la pompă“, a declarat Junghietu.

Daniel Vodă, expert asociat în politică externă și comunicare strategică la IPRE, a declarat că, „pentru R. Moldova, această evoluție creează o fereastră utilă de acțiune: presiune mai mică asupra carburanților, transportului și costurilor logistice”.

„Este momentul ca autoritățile să urmărească atent formarea stocurilor și a prețurilor, să mobilizeze instituțiile cu competențe de control și să asigure transmiterea corectă a ieftinirilor către economie. Pentru fermieri, care depind direct de combustibili în plin sezon agricol, orice ajustare contează și trebuie valorificată. Tema trebuie scoasă din registrul politic și tratată ca una de interes economic și social, cu efect direct asupra oamenilor și competitivității”, a menționat expertul.

Iranul și Statele Unite ale Americii (SUA) au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, în timpul căruia traficul maritim va fi permis prin Strâmtoarea Ormuz, transmite BBC. Acest lucru vine la mai bine de o lună după ce SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului și la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a amenințat că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea.