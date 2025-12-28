VIDEO „Avem crize foarte serioase, care o să vină cu niște costuri colosale”. Valeriu Pașa, președintele Comunității WatchDog, la Podcast ZdCe, despre anul politic 2025

În ultima ediție Podcast ZdCe din 2025, am discutat cu Valeriu Pașa, expert și președinte al Comunității WatchDog, despre cele mai importante evenimente din 2025, care a fost fenomenul cu cel mai mare impact în R. Moldova, cum s-au manifestat politicienii și ce greșeli au făcut.

Valeriu Pașa s-a referit și la cele mai mari probleme sociale și economice pe care ar trebui să le prioritizeze autoritățile, dar care au fost ignorate până acum.

„Noi avem crize serioase, mult mai serioase, care ne generează bătăi de cap și o să vină cu niște costuri colosale, deja vin. Criza climatică: Republica Moldova este una dintre țările cele mai expuse la schimbarea climatică. Uitați-vă, este ger timp de două zile în Chișinău și un pic cu a nins. Asta e aproape anormal pentru iernile din ultimii vreo zece ani. Deci, clima s-a schimbat puternic. De unde toate nemulțumirile și problemele astea în agricultură? Cu asta trebuie ceva să facem. Iată, de asta, la modul serios, nu se ocupă nimeni.

Criza demografică: noi deja avem niște disproporții colosale. Cine o să ne plătească mie și ție pensiile? Cine o să muncească, să genereze venituri, să mențină această economie, așa ca să aibă cine să ne plătească acele pensii pentru care noi acum cotizăm. (…) Noi avem și problema amplificată de migrație, de câți copii să nasc. Câți oameni o să existe în Moldova în 2050?

Cum arată țara asta? Iată municipiul Chișinău, singurul oraș serios din țara asta, în jurul lui noi trebuie să ne construim viitorul economic, dar el este o criză colosală. Traficul din Chișinău este o criză colosală, care nu poate fi lăsată, mai ales pe așa primăriei și cu așa primar pe care îl avem noi. (…)



Noi avem o criză colosală, criza costului locuințelor. La salariile și costurile din țara asta, cum ajunge să coste un apartament de o cameră și jumate, 100 și ceva de mii de euro în Chișinău? Oare astea sunt costurile? Cine se ocupă de asta? Cât de atractivă pentru viață este țara asta pe termen de 20 de ani. Iată de criza asta cine se ocupă?”, a subliniat Valeriu Pașa.

„Când vorbim despre populism, nu vorbim doar despre partidele din opoziție. Partidul de guvernare este și el un partid foarte populist”, a mai remarcat expertul WatchDog.