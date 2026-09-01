BNS: Salariul mediu lunar în R. Moldova a crescut cu 5,7% față de primele luni din 2026
Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), salariul mediu brut în R. Moldova a ajuns la aproape 16 900 de lei în al doilea trimestru din 2026, cu 9,2% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, luând în calcul indicele prețurilor de consum, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 2,3%, informează BNS.
Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în trimestrul II al anului 2026:
- câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 16 895 lei, fiind în creștere cu 9,2% față de trimestrul II 2025 și cu 5,7% față de trimestrul I 2026;
- indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), față de trimestrul II 2025, a fost de 102,3%, astfel, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 2,3%;
- numărul mediu al salariaților, comparativ cu trimestrul II 2025, a crescut cu 2,5%.
Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul II 2026, s-au înregistrat în activitățile:
- informații și comunicații – 41 009 lei;
- activități financiare și de asigurări – 31 450 lei;
- producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 24 682 lei.
Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar în aceeași perioadă s-au înregistrat în:
- agricultură, silvicultură și pescuit – 10 830 lei;
- activități de cazare și alimentație publică – 11 723 lei;
- artă, activități de recreere și de agrement – 12 890 lei.
Comparativ cu trimestrul II 2025, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice, infomrează BNS.
Comparativ cu trimestrul I 2026, câștigul salarial mediu lunar a crescut cu 5,7%. Creșteri s-au înregistrat în toate activitățile economice, cele mai semnificative fiind în:
- activități financiare și de asigurări – cu 11,5%;
- sănătate și asistență socială – cu 11,4%;
- industria extractivă – cu 11,1%.
Numărul mediu al salariaților în trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul II 2025, a crescut cu 2,5%. Comparativ cu trimestrul I 2026, numărul mediu al salariaților a crescut cu 1,3%.
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