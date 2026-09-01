BNS: Salariul mediu lunar în R. Moldova a crescut cu 5,7% față de primele luni din 2026

Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), salariul mediu brut în R. Moldova a ajuns la aproape 16 900 de lei în al doilea trimestru din 2026, cu 9,2% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, luând în calcul indicele prețurilor de consum, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 2,3%, informează BNS.

Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în trimestrul II al anului 2026:

câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 16 895 lei, fiind în creștere cu 9,2% față de trimestrul II 2025 și cu 5,7% față de trimestrul I 2026;

a constituit fiind în față de trimestrul II 2025 și cu față de trimestrul I 2026; indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), față de trimestrul II 2025, a fost de 102,3% , astfel, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 2,3% ;

(calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), față de trimestrul II 2025, a fost de , astfel, ; numărul mediu al salariaților, comparativ cu trimestrul II 2025, a crescut cu 2,5%.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul II 2026, s-au înregistrat în activitățile:

informații și comunicații – 41 009 lei;

activități financiare și de asigurări – 31 450 lei;

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 24 682 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar în aceeași perioadă s-au înregistrat în:

agricultură, silvicultură și pescuit – 10 830 lei;

activități de cazare și alimentație publică – 11 723 lei;

artă, activități de recreere și de agrement – 12 890 lei.

Comparativ cu trimestrul II 2025, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice, infomrează BNS.

Comparativ cu trimestrul I 2026, câștigul salarial mediu lunar a crescut cu 5,7%. Creșteri s-au înregistrat în toate activitățile economice, cele mai semnificative fiind în:

activități financiare și de asigurări – cu 11,5%;

sănătate și asistență socială – cu 11,4%;

industria extractivă – cu 11,1%.

Numărul mediu al salariaților în trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul II 2025, a crescut cu 2,5%. Comparativ cu trimestrul I 2026, numărul mediu al salariaților a crescut cu 1,3%.

Mai multe statistici AICI.