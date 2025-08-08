Blocul Electoral „Împreună” a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 8 august, a înregistrat Blocul Electoral „Împreună” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constituit de către Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” și Partidul Politic Partidul Verde Ecologist.

Pe lângă înregistrarea blocului „Împreună” pentru alegerile din 28 septembrie, a fost înregistrat simbolul electoral al blocului.

Blocul „Împreună”, din care fac parte Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist din Moldova, și-a anunțat participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut luni, 21 iulie, de liderul Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, în cadrul unei conferințe de presă, la câteva zile după ce Platforma DA „a acceptat parteneriatul politic” cu PAS și a fost exclusă din bloc.

Ștefan Gligor a susținut că blocul „Împreună” vine în aceste alegeri „cu o ofertă concretizată în plan de politici și reforme în domeniul fiscal și economic în primul rând”.

Perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova se va încheia pe 19 august 2025.