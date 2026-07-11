Benzina și motorina vor costa mai mult în weekend. ANRE a publicat noile prețuri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalii carburanți auto, care vor fi valabile în perioada 11–13 iulie 2026.

Potrivit deciziei autorității de reglementare, un litru de benzină va putea fi comercializat la un preț maxim de 28,23 lei, cu 7 bani mai mult față de nivelul stabilit pentru ziua precedentă.

Totodată, prețul maxim al motorinei standard va crește cu 26 de bani. Astfel, în perioada menționată, un litru de motorină va putea fi vândut la pompă cu cel mult 26,02 lei.