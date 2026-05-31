Benzina, mai scumpă decât motorina. Care sunt prețurile maximale de comercializare pentru produsele petroliere de tip standard

Duminică, 31 mai, motorina și benzina rămân la prețul stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vineri, 29 mai. Deși ambele s-au ieftinit, benzina rămâne a fi mai scumpă decât motorina.

Pentru perioada 30.05.2026 – 02.06.2026, Agenția a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

30,67 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 24 bani);

28,40 lei/litru – pentru motorina standard (- 27 bani).

Sursa: ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 29 mai, că se atestă „o tendință tot mai pronunțată” de diminuare a prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina și motorina standard.

Potrivit unui comunicat al Agenției, reducerea este determinată de scăderea cotațiilor petroliere internaționale, pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite ale Americii și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin Strâmtoarea Ormuz.