BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat. El este anchetat în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, scrie BBC. The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor.

Fostul prinț britanic este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a negat întotdeauna orice abatere în legătură cu Epstein și a spus că regretă prietenia cu acesta, scrie sursa citată.

R. Moldova, menționată în dosarele Epstein de un oficial străin care a vizitat țara: „Fetele sunt într-adevăr frumoase”

Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent trei milioane de dosare referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Femeile din R. Moldova sunt menționate într-o discuție dintre Jeffrey Epstein și Miroslav Lajčák, fostul ministru de externe al Slovaciei, până nu demult consilier pentru probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei.

În perioada 17-19 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák, pe atunci președinte în exercițiu al OSCE și ministrul de Externe al Slovaciei, a vizitat R. Moldova „pentru discuții cu înalți oficiali”.

Potrivit documentelor, pe 18 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák i-ar fi scris lui Jeffrey Epstein un mesaj despre femeile din R. Moldova, unde se afla în vizită oficială.

„Salutări din Moldova! Fetele sunt într-adevăr frumoase”, se arată în mesaj.

Epstein a primit o viză rusească la invitația unor veterani FSB

Jeffrey Epstein a primit o viză rusească la invitația veteranilor FSB. În 2011, atunci când a solicitat viza pentru Rusia, Jeffrey Epstein a menționat organizația „Vîmpel”, cu sediul la Moscova, drept entitatea care îl invita. La acea vreme, în Rusia exista o singură organizație cu acest nume — Organizația Publică Internațională „Vîmpel”, a scris Novaya Gazeta Europa.

„Vîmpel” este, totodată, denumirea unei unități a forțelor speciale ale FSB, specializată în operațiuni antiteroriste. O pagină dedicată asociațiilor veteranilor forțelor speciale conține un link către site-ul IPO „Vîmpel”. Serghei Beliakov, absolvent al Academiei FSB, l-ar fi ajutat pe Epstein să obțină o scrisoare de invitație din partea veteranilor „Vîmpel”. În 2018, Beliakov i-ar fi furnizat finanțatorului și o scrisoare de invitație în Rusia din partea Alianței Fondurilor de Pensii, mai notează sursa citată.