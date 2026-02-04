Jeffrey Epstein a primit o viză rusească la invitația veteranilor FSB. În 2011, atunci când a solicitat viza pentru Rusia, Jeffrey Epstein a menționat organizația „Vîmpel”, cu sediul la Moscova, drept entitatea care îl invita. La acea vreme, în Rusia exista o singură organizație cu acest nume — Organizația Publică Internațională „Vîmpel”, scrie Novaya Gazeta Europa.

„Vîmpel” este, totodată, denumirea unei unități a forțelor speciale ale FSB, specializată în operațiuni antiteroriste. O pagină dedicată asociațiilor veteranilor forțelor speciale conține un link către site-ul IPO „Vîmpel”. Serghei Beliakov, absolvent al Academiei FSB, l-ar fi ajutat pe Epstein să obțină o scrisoare de invitație din partea veteranilor „Vîmpel”. În 2018, Beliakov i-ar fi furnizat finanțatorului și o scrisoare de invitație în Rusia din partea Alianței Fondurilor de Pensii, mai notează sursa citată.

Beliakov a deținut o serie de funcții guvernamentale în Rusia, inclusiv la Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia, președintele consiliului de administrație al Forumului Economic din Sankt Petersburg și, din 2016, la Fondul Rus de Investiții Directe (RDIF), condus de Kirill Dmitriev, unul dintre reprezentanții informali ai lui Putin în negocierile cu administrația Trump, scrie Novaya Gazeta Europa.

Beliakov este în prezent responsabil pentru relațiile guvernamentale la Fundația Cyberus, o firmă de securitate cibernetică.

Relația lui Serghei Beliakov cu Jeffrey Epstein a fost relatată pentru prima dată în 2024 de către Centrul de Dosare. Fost ofițer FSB, Beliakov l-a ajutat pe Epstein cu o cerere sensibilă: să se ocupe de Guzel Ganieva, o femeie rusoaică care îl șantaja pe prietenul său, Leon Black.

R. Moldova, menționată în dosarele Epstein de un oficial străin care a vizitat țara

Femeile din R. Moldova sunt menționate într-o discuție dintre Jeffrey Epstein și Miroslav Lajčák, fostul ministru de externe al Slovaciei, până nu demult consilier pentru probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei. Expertul Watchdog.md, Alexandru Bot, a explicat pentru ZdG ce înseamnă aceste dosare și ce ar trebui să facă autoritățile după menționarea R. Moldova în cadrul acestora.

În perioada 17-19 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák, pe atunci președinte în exercițiu al OSCE și ministrul de Externe al Slovaciei, a vizitat R. Moldova „pentru discuții cu înalți oficiali”.

Potrivit documentelor, pe 18 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák i-ar fi scris lui Jeffrey Epstein un mesaj despre femeile din R. Moldova, unde se afla în vizită oficială.

„Atunci când vorbim despre dosarele Epstein, vorbim în primul rând despre faptul că acolo se discută despre pornografie infantilă, exploatarea minorilor în scopuri sexuale și așa mai departe. De asta scandalul a și generat atâta interes public, plus că sunt implicați mulți oficiali și nume sonore din presa internațională, a căror nume se regăsesc anume în aceste dosare.

Iată că nici R. Moldova nu este o excepție. Vedem acolo câteva discuții despre racolarea de fete de pe teritoriul R. Moldova, și sigur că aici instituțiile de stat trebuie să declanșeze cel puțin anumite investigații, un elementar proces penal în sensul verificării circumstanțelor de trafic de persoane, poate proxenetism, exploatare sexuală a persoanelor respective. Avem chiar și un centru dedicat unor astfel de acțiuni care are și posibilitatea de colaborare internațională, care cred că ar putea dezvălui mult mai multe circumstanțe”, a declarat expertul.

Despre dosarele Epstein

Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a publicat mai multe tranșe de documente legate de Jeffrey Epstein, defunctul infractor sexual condamnat, care a murit în închisoare în 2019. Dosarele – care includ fotografii, videoclipuri și documente de investigație – au fost foarte așteptate după ce Congresul SUA a adoptat o lege care prevede publicarea lor în întregime, potrivit BBC.

Todd Blanche, procurorul general adjunct, a declarat că „câteva sute de mii” de pagini de documente sunt încă în curs de revizuire și nu au fost încă făcute publice, fiind publicate treptat.

Multe detalii din miile de dosare care au fost publicate până acum au fost redactate. Acest lucru a dus la critici, deoarece, în conformitate cu legea care obligă la publicarea dosarelor lor, singurul material care poate fi ascuns sunt identitățile victimelor lui Epstein și orice informație aflată în curs de investigare penală activă. O serie de nume și fețe celebre au fost incluse în dosarele care au fost făcute publice. Faptul că apar în dosare sau în fotografii nu indică o abatere, iar mulți dintre cei identificați în dosare sau în comunicatele anterioare legate de Epstein au negat în mod expres orice abatere, conform sursei citate.