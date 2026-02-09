Dosarele Departamentului de Justiție al SUA privind cazul Epstein au dezvăluit că o notă preliminară a declarației procurorului american referitoare la moartea acestuia avea data de 9 august 2019. Cu toate acestea, potrivit documentelor oficiale, personalul închisorii a descoperit corpul inculpatului pe 10 august.

O notă preliminară a procurorului din Manhattan, Geoffrey Berman, găsită printre „dosarele Epstein”, conținea următoarea intrare:

„În această dimineață, Centrul Corecțional din Manhattan a confirmat că Jeffrey Epstein, pe care agenția noastră l-a acuzat de participarea la traficul sexual de minori, a fost găsit inconștient în celula sa și declarat mort la scurt timp după aceea”, se arată în document.

Epstein a fost găsit mort în celula sa în dimineața zilei de 10 august 2019. Cauza oficială a morții a fost trecută ca fiind sinucidere. El a fost condamnat pentru agresiune sexuală asupra minorilor și exploatare sexuală a copiilor.

R. Moldova, menționată în dosarele Epstein de un oficial străin care a vizitat țara: „Fetele sunt într-adevăr frumoase”

Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent trei milioane de dosare referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Femeile din R. Moldova sunt menționate într-o discuție dintre Jeffrey Epstein și Miroslav Lajčák, fostul ministru de externe al Slovaciei, până nu demult consilier pentru probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei.

În perioada 17-19 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák, pe atunci președinte în exercițiu al OSCE și ministrul de Externe al Slovaciei, a vizitat R. Moldova „pentru discuții cu înalți oficiali”.

Potrivit documentelor, pe 18 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák i-ar fi scris lui Jeffrey Epstein un mesaj despre femeile din R. Moldova, unde se afla în vizită oficială.

„Salutări din Moldova! Fetele sunt într-adevăr frumoase”, se arată în mesaj.

Epstein a primit o viză rusească la invitația unor veterani FSB

Jeffrey Epstein a primit o viză rusească la invitația veteranilor FSB. În 2011, atunci când a solicitat viza pentru Rusia, Jeffrey Epstein a menționat organizația „Vîmpel”, cu sediul la Moscova, drept entitatea care îl invita. La acea vreme, în Rusia exista o singură organizație cu acest nume — Organizația Publică Internațională „Vîmpel”, a scris Novaya Gazeta Europa.

„Vîmpel” este, totodată, denumirea unei unități a forțelor speciale ale FSB, specializată în operațiuni antiteroriste. O pagină dedicată asociațiilor veteranilor forțelor speciale conține un link către site-ul IPO „Vîmpel”. Serghei Beliakov, absolvent al Academiei FSB, l-ar fi ajutat pe Epstein să obțină o scrisoare de invitație din partea veteranilor „Vîmpel”. În 2018, Beliakov i-ar fi furnizat finanțatorului și o scrisoare de invitație în Rusia din partea Alianței Fondurilor de Pensii, mai notează sursa citată.