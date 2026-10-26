Banca Europeană de Investiții acordă R. Moldova o finanțare de 150 de milioane de euro pentru programul „Livada Moldovei II”

Banca Europeană de Investiții acordă R. Moldova o finanțare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea lanțurilor valorice agricole și alimentare din întreaga țară, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Potrivit Ministerului, programul „Livada Moldovei II” va sprijini fermierii și întreprinderile agroalimentare din R. Moldova să investească în echipamente moderne, spații de depozitare, capacități de procesare și logistică. Prin facilitarea accesului la finanțare pe termen lung, programul va contribui la extinderea activității întreprinderilor, crearea locurilor de muncă și comercializarea produselor cu valoare adăugată mai mare.

O parte din linia de credit va fi destinată investițiilor publice în educația agricolă, cercetare și infrastructura pentru siguranța alimentelor, scrie sursa citată, precizând că proiectul beneficiază de garanția Uniunii Europene în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa Globală și este corelată cu Planul de creștere al Uniunii Europene pentru R. Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta urmărește accelerarea dezvoltării economice prin investiții, reforme și stimularea creșterii sectorului privat.