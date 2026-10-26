Banca Europeană de Investiții acordă R. Moldova o finanțare de 150 de milioane de euro pentru programul „Livada Moldovei II”
Banca Europeană de Investiții acordă R. Moldova o finanțare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea lanțurilor valorice agricole și alimentare din întreaga țară, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
Potrivit Ministerului, programul „Livada Moldovei II” va sprijini fermierii și întreprinderile agroalimentare din R. Moldova să investească în echipamente moderne, spații de depozitare, capacități de procesare și logistică. Prin facilitarea accesului la finanțare pe termen lung, programul va contribui la extinderea activității întreprinderilor, crearea locurilor de muncă și comercializarea produselor cu valoare adăugată mai mare.
O parte din linia de credit va fi destinată investițiilor publice în educația agricolă, cercetare și infrastructura pentru siguranța alimentelor, scrie sursa citată, precizând că proiectul beneficiază de garanția Uniunii Europene în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa Globală și este corelată cu Planul de creștere al Uniunii Europene pentru R. Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta urmărește accelerarea dezvoltării economice prin investiții, reforme și stimularea creșterii sectorului privat.
„Agricultura reprezintă mult mai mult decât un sector economic în Republica Moldova. Este o sursă de venit, un element al identității și o oportunitate pentru comunitățile din întreaga țară. Prin programul «Livada Moldovei II», îi ajutăm pe fermieri și întreprinderile din industria alimentară să investească în viitorul lor, să devină mai competitive și să creeze valoare adăugată la nivel local. Este vorba despre sprijinirea celor care doresc să își dezvolte afacerile, să creeze locuri de muncă și să aducă produsele moldovenești pe noi piețe”, a declarat vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Karl Nehammer.