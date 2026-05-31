Axios: Donald Trump a cerut modificarea mai multor prevederi din proiectul acordului de pace negociat între Washington și Teheran

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut modificarea mai multor prevederi din proiectul acordului de pace negociat între Washington și Teheran, potrivit unor surse Axios.

Conform unor oficiali americani, Trump dorește ca documentul să includă concesii mai clare din partea Iranului în ceea ce privește programul său nuclear. În forma actuală, acordul prevede doar angajamentul Teheranului de a nu dezvolta arme nucleare. Liderul de la Casa Albă insistă însă asupra introducerii unor termene și condiții precise privind transferul către Statele Unite al stocurilor de uraniu îmbogățit deținute de Iran.

Unul dintre oficialii citați a declarat că Trump intenționează să modifice și unele formulări referitoare la reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

„Acordul va fi încheiat. Cât de curând se va întâmpla, rămâne de văzut. Suntem pregătiți să așteptăm pentru ca președintele să obțină ceea ce solicită. Poate dura o săptămână, poate mai puțin sau mai mult. Sperăm să avem un rezultat până la sfârșitul săptămânii”, a afirmat un oficial american pentru Axios.

Și publicația The New York Times a relatat că Donald Trump dorește înăsprirea condițiilor acordului. Potrivit sursei, președintele american este îngrijorat de unele prevederi care ar permite deblocarea activelor iraniene înghețate.

La 28 mai, presa americană a anunțat că reprezentanții Statelor Unite și ai Iranului au convenit asupra unui proiect de memorandum de înțelegere care ar prelungi armistițiul cu 60 de zile și ar permite lansarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Documentul prevede, printre altele, că Iranul va elimina complet minele din Strâmtoarea Ormuz în termen de 30 de zile, iar Statele Unite vor începe retragerea treptată a blocadei maritime. De asemenea, Washingtonul s-ar angaja să discute relaxarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene înghețate în cadrul negocierilor viitoare.