Un bărbat bănuit de omorul a două femei a fost reținut. „S-a stabilit că bărbatul a fost recent externat dintr-o instituție medicală cu profil psihiatric”

Un bărbat bănuit de omorul a două femei a fost reținut de oamenii legii. Poliția anunță că a fost sesizată despre depistarea a două persoane inconștiente, cu semne vizibile de moarte violentă, într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei.

La fața locului, oamenii legii au depistat corpurile neînsuflețite a două femei, ce prezentau multiple plăgi provocate cu un obiect ascuțit.

Conform investigațiilor preliminare, bănuit de comiterea crimei este un bărbat de 37 de ani, locatar al aceluiași bloc. Acesta s-ar fi deplasat la ușa apartamentului unde locuiau victimele, iar în momentul în care i s-a deschis, le-ar fi atacat.

Oamenii legii au menționat că pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.