Avocatul Oleg Spînu neagă că el ar fi cel care i-ar fi informat pe cei din Partidul Șor că Marina Tauber urma a fi reținută

Avocatul Oleg Spînu susține că nu el ar fi cel care i-ar fi informat pe cei din Partidul Șor că Marina Tauber urma a fi reținută. El afirmă că nu ar avea nicio implicare în dosarul penal inițiat în privința finanțării ilegale a Partidului Șor, după ce viceprim-ministrul Andrei Spînu a lăsat de înțeles că unul dintre avocații lui Ruslan Popov, cu numele de familie Spînu, ar fi fost persoana care ar fi făcut scurgeri de date din dosar și i-ar fi preîntâmpinat pe cei din Partidul Șor că deputata Marina Tauber urma a fi reținută.

„Eu nu am făcut nimic și nu am nicio tangență. Oamenii mă sună și mă etichetează și mă egalează cu cel mai mare infractor. Unii îmi sugerează să-mi fac valiza și să mă duc. Eu am familie, am copii, soția e bolnavă. Așa reclamă nu-mi trebuie. Cu atât mai mult că eu nu am nicio legătură nici cu Partidul Șor, nici cu membrii lui. Eu vreau să știu de ce s-a ajuns la mine, de ce domnul viceprim-ministru face așa trimiteri la persoana mea? Pentru că Spînu în R. Moldova sunt mulți”, a declarat Oleg Spînu pentru ZdG. Oleg Spînu este unul dintre avocații lui Ruslan Popov, fost adjunct al procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

Solicitat de ZdG, Andrei Spînu a refuzat să ofere un comentariu privind acest caz, exprimându-și nemulțumirea față de Ziarul de Gardă, după ce reporterul ZdG l-a întrebat despre stenograma în care figurează numele de familie al unui oarecare Spînu, în scandalul legat de scurgerile din dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor.

Purtătoarea de cuvânt a procuraturii, Mariana Cherpec, a declarat că nu poate oferi detalii privind persoanele vizate în dosar și că procurorii investighează cazurile de scurgeri de informații.

O stenogramă trimisă Ziarului de Gardă prezintă o discuție dintre membrul Partidului Șor, Igor Himici, și o persoană necunoscută. Cei doi vorbesc despre faptul că un oarecare Spînu i-ar fi informat că Marina Tauber, deputata Partidului Șor, urma să fie arestată în dosarul privind finanțarea ilegală a formațiunii.

Publicitate

Publicitate

Publicitate