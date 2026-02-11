Premierul Alexandru Munteanu comentează conflictul din Dereneu: „Nu ne amestecăm în treburile bisericești. Legea trebuie respectată”

Premierul Alexandru Munteanu a comentat conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, menționând că autoritățile centrale vor urmări anchetele penale deschise pe acest caz.

Declarațiile prim-ministrului au fost făcute în urma ședinței de Guvern din 11 februarie.

„Noi, ca autorități centrale, nu ne amestecăm în treburile bisericești. E la discreția enoriașilor și a bisericii respective să-și soluționeze problemele.

Legea trebuie respectată, eu am spus-o de mai multe ori, legea este dură dar e lege și trebuie respectată toți, indiferent de afilierile religioase, naționale sau alte lucruri. Noi ca autorități o să urmărim cu atenție acele anchete penale care s-au deschis deja. Legea trebuie să prevaleze în deciziile organelor respective”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

În seara de 10 februarie, Poliția anunța că un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași.

În urma acestui caz, primarul localității Dereneu, Vasile Revenco, din partea Partidului Socialiștilor, și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii INI, INSP și BPDS “Fulger”. Ulterior, alte patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore.

Conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, cu acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Incidentul a fost rapid preluat și amplificat pe rețelele sociale de canale și actori cunoscuți pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, iar la slujba oficiată în fața bisericii a fost observat un cetățean condamnat anterior pentru activitate de mercenariat în estul Ucrainei.

Disputa de la Dereneu a fost transformată, în doar câteva zile, dintr-un conflict juridic și administrativ într-o temă majoră de mobilizare emoțională online. Pe Telegram, Facebook și alte platforme au circulat intens imagini și videoclipuri cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), care, împreună cu mai mulți preoți și enoriași, a oficiat „Sfânta Liturghie” în curtea bisericii, îngenunchind în fața forțelor de ordine sau acuzând autoritățile că ar „bloca accesul la biserică”.

Mesajele au fost preluate și redistribuite de canale media și politicieni cunoscuți pentru poziții favorabile Moscovei, care au prezentat situația drept dovada unui stat „anticreștin”, „reprimator” și „controlat politic”. În paralel, conflictul a fost legat retoric de așa-zisul „scenariu ucrainean”, fiind sugerată existența unei conspirații mai largi împotriva Bisericii Ortodoxe.